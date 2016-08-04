Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Bahçeli, Yenikapı'da ömründe görmediği bir kalabalığa hitap edecek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç, 7 Ağustos'ta Yenikapı'da düzenlenecek ‘Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne katılacak olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ilişkin, “Bu tabi Devlet Bahçeli için de bir imkândır. Ömründe görmediği bir kalabalığa hitap edecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç, FOX TV’de canlı yayınlanan Çalar Saat programına konuk oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yenikapı’daki mitinge katılım davetini kabul eden Devlet Bahçeli ve mitinge heyet gönderecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin açıklamada bulundu.

“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi tekrar tebrik ediyorum. Devlet adamlığını tekrar gösterdi” diyen Malkoç, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi tekrar tebrik ediyorum. Devlet adamlığını tekrar gösterdi. Bu tabi Bahçeli için de bir imkândır. Ömründe görmediği bir kalabalığa hitap edecek” diye konuştu.

Malkoç, mitinge katılma teklifini kabul etmeyen ancak heyet gönderecek olan Kılıçdaroğlu için de şöyle konuştu: “Kılıçdaroğlu’da Yenikapı’ya gitseydi de orada milyonlara hitap etseydi. Benim gönlümden geçen budur. Ama kendi siyasi anlayışına ya da yaptığı istişaresine göre bir heyet gönderecek. O da olabilir. Ama keşke gelseydi…”