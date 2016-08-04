T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Bahçeli, Yenikapı'da ömründe görmediği bir kalabalığa hitap edecek

"Bahçeli, devlet adamlığını gösterdi"

04 Ağustos 2016 17:18

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç, 7 Ağustos'ta Yenikapı'da düzenlenecek ‘Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne katılacak olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ilişkin, “Bu tabi Devlet Bahçeli için de bir imkândır. Ömründe görmediği bir kalabalığa hitap edecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç, FOX TV’de canlı yayınlanan Çalar Saat programına konuk oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yenikapı’daki mitinge katılım davetini kabul eden Devlet Bahçeli ve mitinge heyet gönderecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin açıklamada bulundu.

“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi tekrar tebrik ediyorum. Devlet adamlığını tekrar gösterdi” diyen Malkoç, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi tekrar tebrik ediyorum. Devlet adamlığını tekrar gösterdi. Bu tabi Bahçeli için de bir imkândır. Ömründe görmediği bir kalabalığa hitap edecek” diye konuştu.

Malkoç, mitinge katılma teklifini kabul etmeyen ancak heyet gönderecek olan Kılıçdaroğlu için de şöyle konuştu: “Kılıçdaroğlu’da Yenikapı’ya gitseydi de orada milyonlara hitap etseydi. Benim gönlümden geçen budur. Ama kendi siyasi anlayışına ya da yaptığı istişaresine göre bir heyet gönderecek. O da olabilir. Ama keşke gelseydi…” 

 

ETİKETLER

şeref malkoçdevlet bahçeliyeni kapı mitingi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24