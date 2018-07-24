Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Akşener ne MHP'yi zayıflatabildi ne de Erdoğan'ın seçilmesini önleyebildi; FETÖ'ye bir darbe daha

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Meral Akşener'in olağanüstü kongreye gitme kararını yorumladı. 'FETÖ’cülerin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i MHP’yi ele geçirmek için kullandığını kaydeden yazar, Akşener'in MHP’yi zayıflatmayı başaramadığını ve Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesini önleyemediğini iddia etti. Çevik durumu " FETÖ projesi Meral Akşener sonunda havluyu attı, FETÖ’ye bir darbe daha" diye özetledi.

Meral Akşener'e Koray Aydın ve arkadaşları tarafından Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda baskı yapıldığını belirten Çevik, "Kimse Meral Hanım’ın Cumhurbaşkanı seçilmesini zaten beklemiyordu… Acemi Akşener tuzağa düştü…" dedi.

YeniBirlik'ten Çevik'in "Akşener İşi Zaten Bitmişti" (24.07.2018) başlığıyla bugün yayımlanan yazısı şöyle:

" FETÖ projesi Meral Akşener sonunda havluyu attı… Partisi kongreye gidecek ve genel başkanlık için aday olmayacak…

Bu işin böyle sonuçlanacağı daha seçimlerden önce belliydi.

FETÖ’cüler Akşener’i MHP’yi ele geçirmek için kullanmışlardı. Bunu başaramayınca ona parti kurdurdular ve MHP’yi zayıflatma aynı zamanda AK Parti’yi durdurma planı uyguladılar… Meral Akşener’e bazı iş adamları akıl almaz fonlar yarattılar ve kampanya boyunca kimsenin harcamadığı kadar parayı İYİ Parti harcadı.

Ama birileri Meral Hanım’ın kanına girdi ve onu Cumhurbaşkanı adayı olmaya ikna etti… Hâlbuki partinin başında kalabilmesi için ya Cumhurbaşkanı seçilmesi ya da milletvekili olması gerekiyordu… Cumhurbaşkanı seçilmesi olanaksızdı ama milletvekilliği çantada keklikti… Ama o bunu anlamadı. Koray Aydın ve arkadaşları baskı yapıp Meral Hanım’ı Cumhurbaşkanı adayı yaptılar ve milletvekili seçilmesini de önlediler. Hatta Meral Hanım sırf bu yüzden Abdullah Gül’ün muhalefetin çatı adayı olmasına da karşı çıktı… Kimse Meral Hanım’ın Cumhurbaşkanı seçilmesini zaten beklemiyordu… Acemi Akşener tuzağa düştü…

Ne Akşener MHP’yi zayıflatmayı başarabildi ne de Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesini önleyebildi. Yani tam bir fiyasko… Yani FETÖ’ye bir darbe daha.

Meral Hanım şimdi hala partisinin başında ama Meclis’te kendi sandalyesi olmadığı için grup toplantılarına misafir sanatçı gibi gelip gidiyor… Bu da onda psikolojik sıkıntılar yaratıyor…

Koray Aydın ve arkadaşları artık İYİ Parti’ye iyiden iyiye hâkim olacaklar ama o partinin de ömrü uzun olmayacak gibi…"