Cumhurbaşkanı Başdanışman, o mesajı böyle savundu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, sosyal medya hesabında "Hayır diyenler 7 Haziran sonrası kaos ve istikrarsızlığı mumla arar” şeklinde paylaştığı mesajı için CNN Türk canlı yayınında bir açıklama yaptı.

Şirin Payzın'ın 'Ne Oluyor?' programına katılan Çevik, şu açıklamlarda bulundu:

"Ben o tweeti attıktan sonra bir sürü cevap geliyor, bizi tehdit ettin diye. Uygunsuz laflar da dönüyor. Bunların hepsi kanun önünde bir suç. Ama bunu bir kenara bırakıyorum ben, o tweeti attıktan sonra şunu gördüm. Bunu daha detaylı bir şekilde anlatılması lazım. 140 vuruşluk bir şey ile ben sizi uyardım demenin bir anlamı yok. Nedir onun içeriği? Bunun üstüne dedim ki ya bunu Yeni Birlik’te daha detaylı yazayım. Reyting için yapmadım, gazetenin reklamı için değil. Bir gerçek var. Neden? Çok basit neden. Türkiye, çok büyük bir maceraya girdi 7 Haziran’dan sonra. Ne oldu? PKK hendek savaşlarına başladı, ayaklanma yaptılar. Türkiye zayıfladı diye bazı illeri Türkiye’den koparalım diye bir girişimi girdiler. Meydan boş dediler. Bunun gibi birçok alanda istikrarsız bir kaos havası esti. Zaten seçmen bunu 1 Kasım’da düzeltti. Bunu yapmayın diyorum, dediğim bu."