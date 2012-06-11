'Cumhurbaşkanı 'Anayasa fazla teferruatlı olmasın' dedi'

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri olarak Cumhurbaşkanı Gül'ü ziyaret eden Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı'nın “anayasanın fazla teferruatlı olmamasını gerektiğini’ söylediğini aktardı.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek Anayasa yapımında zorlu bir sürece girdiklerini, en zor kısmının yazılım süreci olduğunu belirtti.

Çiçek, anayasanın çatısı, omurgasının bu süreçte ortaya çıkacağını kaydetti.

Cemil Çiçek, 18 Haziran Pazartesi günü saat 11.00'de CHP'den randevu aldıklarınıda belirtti.

Bütün bunların görüş birliği içinde metne dönüşeceği belirten Çicek, müzakerelerin zaman zaman uzun tutulabildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Gül'ü ziyarete CHP'den Süheyl Batum'un katılmadığının anımsatılması üzerine Çiçek, bu ziyaretleri 4 partinin, komisyonda birlikte karar verdiğini dile getirdi.

Çiçek, birisinin ''gerek yok'' demesi halinde zaten ziyaretlerin yapılamayacağını kaydetti. Çiçek, bugün 4 partinin de temsil edildiğini ifade ederek, buradan özel bir anlam çıkarılmamasını istedi.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Gül'ün mesajlarının sorulması üzerine Çiçek, Gül'ün, bu süreci yakından takip ettiğini bir kez daha gördüklerini söyledi.

Çiçek, Gül'ün komisyonu cesaretlendirici, anayasa yapımının ülke için önemini ifade eden, ''şunlara dikkat edilirse iyi olur'' şeklinde bazı tavsiyeleri olduğunu anlattı.

Çiçek, şöyle devam etti: ''Bunlardan biri, en idealini yapmak arzumuzdur ama en ideali yapılamıyorsa bugünkünden daha iyi bir anayasa yapılması yönünde -mealen söylüyorum- maksadın hasıl edilmesi açısından önemli olduğunu, ortak paydaların giderek büyütülmesi gerektiğini, mümkün olduğu kadar anayasanın teferruatlı olmaması gerektiğini' ifade etti. Bu, bir çok kişi tarafından da tavsiye edildi. Bugün ayrıntıyı düzenledik, 2-3 sene sonra belki o ayrıntı önümüzü tıkayacaktır. Anayasa değişikliği çok kolay olmayacağı için daha çok genel çerçeveyle ilgili bir kısım düzenlemelerin yapılmasının, daha doğru olacağı tarzında, kendi aramızda bir ölçüde müzakeresini yaptığımız tavsiyeler oldu.''dedi.

Ziyarette, başkanlık sisteminin gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya Çiçek, ''Bu isim zikredilerek değil ama önemli konularla ilgili olacaksa, belki daha bilimsel çalışmalar yapılıp, ona göre karar verilmesinin daha doğru olacağı...Bu doğrudan başkanlıkla ilgili değil. Anayasada 4 partinin daha yoğun müzakere edeceği konular var, o konularla ilgili de o yöntemin olabileceği gibi bir tavsiyesi oldu'' karşılığını verdi.

Kriz konusu olmaya devam eder

Çiçek, anlaşma olmadığı, yeni bir anayasa yapamadıkları zaman bunun Türkiye'ye getirebileceği sıkıntıları herkesin görmesi gerektiğini, 30 yıldır şikayet ettikleri bu anayasanın ülke gündeminde kalacağını, sorunların da büyüyerek ülkenin önünde tartışma, gerginlik, kriz konusu olmaya devam edeceğini belirtti.

Çiçek, Cumhurbaşkanı'ndan, genel başkanlardan, medyadan bu sürece olumlu katkı vermelerini isteyerek, zaman zaman tartışmalar olsa da yol gösterici tavsiye, beyanlar beklediğini ifade etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinin, yeni anayasa yapımına olumlu yansımasının olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlarken Çiçek, ortam ne kadar sakin, gerginlikten uzak olursa, barış huzur ortamı oluşursa, anayasa yazımının da etkileneceğini söyledi. Çiçek, bu işlerde bayram havasına, barış, huzur ortamına ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi.

Kemal Aktaş'ın durumu

Yargıtay tarafından hapis cezası onanan Van Bağımsız Milletvekili Kemal Aktaş'ın durumunu incelettirdiğini belirten Çiçek, karar almalarının fazla uzun sürmeyeceğini bildirdi.

Hata yapılırsa bunun dönüşünün olmayacağını vurgulayan Çiçek, ''Onun için hassas davranıyoruz. Bir de emsal oluşuyor. Yanlış bir uygulamayı daha sonrakiler için ortaya koymamak gerekir'' dedi. Çiçek, ''Kısa sürede bir karar vereceğiz'' dedi.

Çiçek, ''kürtaj tartışmasıyla'' ilgili soruya ''Bu konuda keyfiliklerin, sıkıntıların olduğu ortada'' karşılığını