Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanan siyah aday, "Cüretkâr Fransa" diyecek

Fransa’da Nicolas Sarkozy’nin cumhurbaşkanlığı döneminde bakanlık yapan Rama Yade, önceki akşam TF1 televizyon kanalında cumhurbaşkanı seçimlerine bağımsız olarak katılmaya hazırlandığını, bunun için gerekli olan ‘seçilmişlerden 500 imza şartı’ için kampanya başlattığını açıkladı.

ABD’nin ilk siyahi başkanı Barack Obama’dan sonra bu kez de Fransa’da siyahi bir kadın politikacı, Mayıs 2017’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıkladı.

Senegal doğumlu Müslüman olan Rama Yade, Paris Siyasal Bilgiler mezunu.

Hürriyet'ten Muammer Elveren'in haberine göre, Yade, “Yine aynı aktörlerle aynı kötü tiyatro oynanıyor. Siyasi cesaret gerektiren halk hareketleriyle politikaların gerçekleştirildiği Fransa’yı hayal ediyorum. Bu amaçla ‘Cüretkâr Fransa’ bağımsız hareketini başlattım” dedi.

Yade şimdiden çeşitli siyasi gruplardan 50 bin üyeye ulaştıklarını söyledi.

Fransa’da cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak ve seçilmişlerden ‘500 imza’ toplama şartı var. Bu imzalar milletvekilleri, senatörler, belediye başkanları, Avrupa Parlamentosu vekilleri ve il idare kurulu üyelerinden toplanabiliyor.

Kaddafi'yi çok sert eleştirmişti

Fransız vatandaşlığını 21 yaşında alan 39 yaşındaki cumhurbaşkanı adayının nüfus cüzdanındaki adı Mame Ramatoulaye Yade. Siyasi kariyeri 2005 yılında Sarkozy’nin başkanlığını yaptığı Halk Hareketi Birliği’nde (UMP) başlayan Yade, 2011’de partiden ayrılarak 2015 senesine kadar kaldığı Radikal Parti’ye geçti. Libya lideri Muammer Kaddafi’nin 2007 yılındaki Paris ziyareti sırasında “Fransa, Kaddafi’nin kanlı ayaklarını sileceği bir paspas değildir” diyerek gündeme oturan Yade o günlerde ‘İnsan Haklarından Sorumlu Bakan’dı.

"Kaddafi bizi aldattı"

Daha sonra ‘Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı’ görevine getirilen Yade, Libya’daki kriz döneminde yaptığı “Halk üzerinde kurulan baskının şiddeti ve insanların kızgınlığını gördüğünüzde, benim o zaman aldığım pozisyonun haklı olduğunu görürsünüz. Aslında Kaddafi değişime ve uluslararası topluma ayak uydurmaya hazır olduğunu açıkladığında, ilk başta ziyaretine karşı değildim. Ancak bizi aldattı” açıklamasıyla Fransızların ‘en favori politikacılarından biri’ olmuştu. Hatta Kaddafi ile iyi ilişkiler içinde olan dönemin cumhurbaşkanı Sarkozy o günlerde bu açıklamalarından dolayı Yade’ye kızdığı için bakanlıktan istifa edip Avrupa Parlamentosu seçimlerine aday olması için baskı yapmıştı.