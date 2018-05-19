Cumhurbaşkanı adaylarına trafik terörüne karşı tedbir çağrısı

ANKARA, (DHA)- KARAYOLU Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Genel Başkanı İhsan Memiş, Cumhurbaşkanı adaylarına çağrıda bulunarak, \"Türkiye\'de yılda trafik ve yol güvenliği kazalarında 7 bin 300 kişi ölmekte, 300 bin kişi yaralanmakta. Sayın adaylarımızın bu terör ile mücadelede bir projeleri var mıdır? Tedbirleriniz ve çözümleriniz var ise açıklamanızı, yok ise acil tedbirler üzerinde somut projeler geliştirmenizi bekleriz\" dedi.

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Genel Başkanı İhsan Memiş, yazılı bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek\'in trafik terörüne karşı önlem alınması konusunda çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı adaylarının Türkiye\'nin yönetimine talip olduğunu ve meydan meydan gezdiğini belirten Memiş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

\"Türkiye\'de yılda trafik ve yol güvenliği kazalarında 7 bin 300 kişi ölmekte, 300 bin kişi yaralanmakta ve 21 bin insanımız ömür boyu sakat kalmakta, devlete ve ailelere yük olmakta ve aileler de ömür boyu travma yaşamaktadır. Sürücülerin eğitimi çok yetersiz, araç ve yol denetimi çok yetersiz ve ilgili kanun da çok başlı ve hiç de sorumluluk yoktur. En kötüsü trafikte bir ihtisaslaşma da yoktur. Sayın adaylarımızın bu terör ile mücadelede bir projeleri var mıdır? Günlük ortalama 26 kişi yollarda ölürken bunların yüzde 35\'i çocuk ve gençlerdir. Tedbirleriniz ve çözümleriniz var ise açıklamanızı, yok ise acil tedbirler üzerinde somut projeler geliştirmenizi bekleriz.\"



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