Cumhurbaşkanı adayları Demirtaş ve İnce'den LGS mesajı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, yarın gerçekleştirilecek Liseye Giriş Sınavı (LGS) ile ilgili Twitter hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunarak, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Demirtaş, paylaşımında kızı Delal'in de sınava gireceğini belirterek "Günaydın. Yarın 1 milyona yakın çocuğumuz LGS'ye giriyor. Biri de kızım Delal :) Hepsine başarılar diliyorum. Merkezi yerleştirme sınavlarını kaldırarak, çocuklarımızın istedikleri okulu seçip nitelikli eğitim alabilecekleri bir sistemi kuracağız" dedi.

Muharrem İnce ise, hükümetin görevinin tüm okulları nitelikli okul seviyesine ulaştırmak olduğunu söyleyerek, "Sevgili çocuklar, geleceğimizsiniz, sizlere güvenimiz tam. Bu yıl çok stres yaşadınız. Şimdi sınav zamanı rahat olun ve sadece sınava odaklanın. Bir öğretmen olarak sizlere tavsiyem budur. Hepinize Liselere Geçiş Sınavı’nda başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

İnce şöyle devam etti:

"Değerli veliler, Hükümetin görevi okulları nitelikli, niteliksiz olarak ayırmak değil, tüm okulları nitelikli okul seviyesine ulaştırmaktır. Cumhurbaşkanlığımda tüm okulları nitelikli yapmak ve sınavsız geçişi sağlamak öncelikli görevim olacaktır.

Seçim çalışmalarıma katılan tüm arkadaşlarıma talimatımdır: Yarın liseye geçiş sınavı yapılacak. Hiçbir sesli aracımız sınav süresince çalışmayacak, zaten stres içinde olan çocuklarımız rahatsız edilmeyecektir.

Değerli meslektaşlarım, okulları nitelikli ve niteliksiz diye ayırarak sizlerin de görevlerine keyfi olarak son veren sistemi kaldıracağız.

Bizim önceliğimiz çocuklarımız olacak. Bir kişi istedi diye zamansız ve programsız sınav sistemi değişmeyecek, çocuklar strese sokulmayacak, aksine her şey çocuklarımızın geleceğine, mutluluğuna göre şekillenecek."