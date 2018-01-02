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Dünya

Cumhurbaşkanı adayı Tuna Bekleviç, İran'daki protestoları yorumladı: Halk uyanışı

İran'da başlayan protestolar yaklaşık bir hastadır devam ediyor

02 Ocak 2018 15:58

2019 yılında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin bağımsız adayı Tuna Bekleviç, yaklaşık bir haftadır İran'da devam eden protestoları, "Halk uyanışı" olarak niteledi.

"İran’da halkın insanca yaşama arzusunu “kesin, açık ve net” olarak destekliyor; Molla rejimine karşı bu halk uyanışının başarıya ulaşarak İran’da yaşanan zulme son vermesini temenni ediyoruz" diyen Bekleviç'in yazılı açıklaması şöyle:

"İran’da halkın insanca yaşama arzusunu 'kesin, açık ve net' olarak destekliyor; Molla rejimine karşı bu halk uyanışının başarıya ulaşarak İran’da yaşanan zulme son vermesini temenni ediyoruz. İran rejiminin bu hastalıklı zihniyetini yurt dışına ihraç etme arzusu nedeniyle Ortadoğu halkları derin acılar yaşamıştır. Rejime karşı bu uyanış sayesinde İran halkının refaha, bölge halkının da huzura kavuşmasını dileriz."

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