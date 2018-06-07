Cumhurbaşkanı adayı Perinçek'ten direnişteki Flormar işçilerine destek

Vatan Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Flormar fabrikasında sendikalı oldukları için ya da sendikalı olduğu için işten çıkarılan arkadaşlarına destek verdikleri için kovulan direnişteki işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Ziyarete yönelik fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Perinçek, “Haksızlığa karşı büyük bir direniş göstererek emeğini ve namusunu savunan Flormar işçilerini ziyaret ettik. Sendikalaşma işçimizin en temel hakkıdır. Emekçilerin ülkelerinin ve işyerlerinin yönetimine etkin olarak katılmaları, Milli Hükümet için en büyük güvencedir” dedi. Vatan Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı şöyle devam etti:

“Milletimize söz veriyoruz, sendikal örgütlenme ve çalışmanın önündeki engelleri kaldıracağız ve Türkiye'yi emekçilerimizle birlikte yöneteceğiz.Kaynaklarımızı uluslararası para babalarına ve faize kaptırmayacak, üretime yönlendireceğiz.