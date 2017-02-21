Cumhurbaşkanı adayı Le Pen ile Lübnan müftüsü arasında başörtüsü krizi; takmayı reddetti

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde temaslarda bulunmak için Lübnan'a giden aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen'in ziyaretinin son gününe başörtüsü krizi damgasını vurdu. Lübnan Başmüftüsü Abdullatif Deryan ile görüşmesinde başörtüsü takmayı reddeden Le Pen görüşmeyi iptal etti.

Görüşmeden önce yanına gelen yetkililerin başörtüsü takması gerektiğini söylemesi üzerine başörtüsü takmayı reddeden Le Pen müftülükten ayrılmadan önce gazetecilere konuştu. Le Pen 2015 yılında Mısır'da El Ezher Üniversitesi'ne yaptığı ziyarette de başörtüsü takmadığını hatırlattı. Görüşmeden önce başörtüsü takmayacağını Lübnan Başmüftülüğü'ne bildirmiş olmasına rağmen Abdullatif Deryan'ın görüşmeyi iptal etmediğini vurgulayan Le Pen başörtüsüz görüşmeyi kabul ettiklerini düşündüğünü dile getirdi. Ulusal Cephe'nin lideri "Başmüftüye saygılarımı iletin, ancak kendisiyle görüşmek için örtünmeyeceğim" diyerek görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı.

Lübnan Başmüftülüğü ise yaptığı resmi açıklamada olaydan üzüntü duyduklarını belirterek, Le Pen'in protokol gereği başörtüsü takması gerektiği konusunda önceden bilgilendirildiğini ifade etti. Le Pen pazartesi günü Lübnan Devlet Başkanı Mişel Avn ve Başbakan Saad Hariri ile bir araya gelmişti.

Öte yandan Le Pen'in Lübnan ziyareti protestolara sebep oldu. Özellikle göçmen karşıtı politikaları ile öne çıkan Ulusal Cephe'nin lideri Le Pen'in ziyaretine Zeytune körfezinde toplanan onlarca kişi "Faşistlere yer yok” pankartlarıyla tepki gösterdi.

Le Pen’in Lübnan ziyareti, yaklaşan seçimler öncesinde uluslararası bağlantılarını güçlendirme çabası olarak değerlendiriliyor. Yapılan anketlere göre Le Pen birinci tur adayları arasında önde gözükmesine rağmen, ikinci turda şansı oldukça düşük.