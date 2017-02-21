T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Cumhurbaşkanı adayı Le Pen ile Lübnan müftüsü arasında başörtüsü krizi; takmayı reddetti

"Başmüftüye saygılarımı iletin, ancak kendisiyle görüşmek için örtünmeyeceğim"

21 Şubat 2017 22:51

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde temaslarda bulunmak için Lübnan'a giden aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen'in ziyaretinin son gününe başörtüsü krizi damgasını vurdu. Lübnan Başmüftüsü Abdullatif Deryan ile görüşmesinde başörtüsü takmayı reddeden Le Pen görüşmeyi iptal etti.

Görüşmeden önce yanına gelen yetkililerin başörtüsü takması gerektiğini söylemesi üzerine başörtüsü takmayı reddeden Le Pen müftülükten ayrılmadan önce gazetecilere konuştu. Le Pen 2015 yılında Mısır'da El Ezher Üniversitesi'ne yaptığı ziyarette de başörtüsü takmadığını hatırlattı. Görüşmeden önce başörtüsü takmayacağını Lübnan Başmüftülüğü'ne bildirmiş olmasına rağmen Abdullatif Deryan'ın görüşmeyi iptal etmediğini vurgulayan Le Pen başörtüsüz görüşmeyi kabul ettiklerini düşündüğünü dile getirdi. Ulusal Cephe'nin lideri "Başmüftüye saygılarımı iletin, ancak kendisiyle görüşmek için örtünmeyeceğim" diyerek görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı.

Lübnan Başmüftülüğü ise yaptığı resmi açıklamada olaydan üzüntü duyduklarını belirterek, Le Pen'in protokol gereği başörtüsü takması gerektiği konusunda önceden bilgilendirildiğini ifade etti. Le Pen pazartesi günü Lübnan Devlet Başkanı Mişel Avn ve Başbakan Saad Hariri ile bir araya gelmişti.

Öte yandan Le Pen'in Lübnan ziyareti protestolara sebep oldu. Özellikle göçmen karşıtı politikaları ile öne çıkan Ulusal Cephe'nin lideri Le Pen'in ziyaretine Zeytune körfezinde toplanan onlarca kişi "Faşistlere yer yok” pankartlarıyla tepki gösterdi.

Le Pen’in Lübnan ziyareti, yaklaşan seçimler öncesinde uluslararası bağlantılarını güçlendirme çabası olarak değerlendiriliyor. Yapılan anketlere göre Le Pen birinci tur adayları arasında önde gözükmesine rağmen, ikinci turda şansı oldukça düşük.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FransaMarine Pen LübnanCumhurbaşkanlığıLübnanUlusal CepheMarine PenBaşmüftüsü Abdullatif Deryan Pen PenPenMısır EzherLübnan BaşmüftülüğüAbdullatif Deryan PenCepheBaşmüftülüğü PenLübnan Devlet Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24