Cumhurbaşkanı adayı Fillon Fransız halkından özür diledi

Fransa'da cumhurbaşkanlığının en büyük adaylarından biri olarak gösterilen François Fillon, milletvekilliği döneminde eşini bir çalışanı gibi göstermesinin hata olduğunu ifade ederek kamuoyundan özür diledi. Eşi ve iki çocuğunu geçmişte asistan sıfatı ile çalıştırdığı için üzgün olduğunu belirten Fillon, "Bu bir hataydı. Son derece pişmanım ve Fransızlardan özür diliyorum" dedi.

Fillon diğer yandan, eşinin çalışma durumunun şeffaf ve yasal olduğunu savunarak ona ödenen maaşın hakkaniyet çerçevesinde olduğunu öne sürdü. Söz konusu olayın açığa çıkması ile yoğun bir baskı altında kalan Fillon, aile üyelerinin parlamentoda personel olarak çalışmalarının yasal olduğunu ancak Fransa toplumunun bu duruma kuşku ile yaklaştığını ifade etti.

Fransa'da yayınlanan haftalık ‘Le Canard Enchaine' gazetesinin haberine göre François Fillon'un eşi, gerçek anlamda çalışmamasına rağmen devlet bütçesinden 15 yıl içinde toplam 830 bin euro maaş aldı. Mali işlerden sorumlu savcılığın bu iddialarla ilgili olarak soruşturma başlattığı bildiriliyor.

Fillon: Adaylıktan çekilmiyorum

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Fillon'a yönelik halk desteği azalıyor. Kamuoyu araştırmalarına göre 7 Mayıs'ta yapılması öngörülen seçimlerin ilk turu bugün gereçekleşse Fillon ikinci tura kalacak oy oranına erişemiyor. O nedenle muhafazakarlar arasında Fillon'a, adaylıktan çekilmesi yönünde baskılar artıyor. Ancak eski Başbakan Fillon pazartesi günü yaptığı açıklamada adaylıktan çekilmeyeceğini duyurdu. Fillon "Hiçbir şey fikrimi değiştirmemi sağlayamaz" diyerek adaylığında ısrarcı olduğunu ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığı yarışına kazanmak için gireceğini ifade eden Fillon, hakkındaki iddiaları da kendine karşı başlatılan bir kampanya ve siyasi cinayet olarak niteleyerek, basını kendine karşı ‘linç adaleti‘ uygulamakla suçladı.

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afp/dpa, ET/BD