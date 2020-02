Cumhurbaşkanı adayı Bekleviç: Ekonomide 24 sene geriye döndük, üstelik satılacak bir şey de kalmadı!

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı ekonomist Tuna Bekleviç, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye indirmesi ile birlikte ekonomide 24 sene geriye dönerek Kosta Rika seviyesine gerilediğimizi belirtti. Bekleviç, “ekonomide tüm kazanımları kaybettiğimiz gibi satacak hiç bir şey de kalmadı” dedi.

Kredi notumuzun seviyesinin Azerbaycan, Gürcistan ve Kosta Rika seviyesine (Ba2) indiğini hatırlatan Bekleviç ekonomide yatırım yapılabilir seviyesinden çok ciddi oranda uzaklaştığımızı ifade etti. 13 Ocak 1994’de bile kredi notumuzun (Ba1/Durağan) bugünkü seviyesinden daha yüksek olduğunu hatırlatan Bekleviç Ak Parti iktidarının büyük ekonomiler ile aramızdaki tüm bağı koparttığını savundu.

TIKLAYIN - Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Bekleviç'in yazılı açıklaması şöyle:

“Moody’s tek adam rejiminin kredi notunu (Ba2/Durağan) düşürdü. Kibarca böyle bir rejimin Dünya’da yeri olmadığını hatırlatarak Türkiye’den bir süre uzak durun dedi. Tek adam rejimi her alanda Türkiye’yi yerin dibine sokarken ilk adil seçimlerden sonra kaldırmamız gereken enkaz ağırlaşıyor. Moody’s in son not kırması (Ba2/Durağan) ile birlikte ekonomide 24 sene geriye giderek Kosta Rika seviyesine geriledik. Özetle ekonomide tüm kazanımları kaybettiğimiz gibi artık yatırım yapılabilir ülke seviyesinden oldukça uzaklaştık. Üstelik ekonomide satacak hiç bir şey de kalmadı.”

Notun gerilemesinin iki temel nedeni var!

Birinci neden ana ekonomikreformların gecikmesi ve para politikasının zayıflamasıdır. İkinci neden ise yüksek siyasi risk ortamı olarak öne çıkıyor. Başka bir ifade ile yabancı para bazında borcumuz yüksek olduğu gibi bu borçların yenilemelerinin yaklaştığı süreç içerisinde siyasi riskin artışı ülkenin yabancılar gözünde yatırım riskini arttırıyor. Bu da Türkiye'nin döviz bazında ödeyeceği borcu arttırıyor. Halkın ödediği vergilerin çok daha fazlasını yabancılardan alınan borcun sadece faizine ödemekte kullanacağız.

Enflasyon son dokuz yılın en yüksek seviyesini gördü!

İktidar; özgürlüklerin kısıtlanması, medyaya sansür, anlamsız OHAL uygulamalarının getirdiği ağır çöküş, amaçsız Afrin operasyonu ile uğraşmaktan ekonomi politikaları yapmayı unuttu. Ülke tamamen enflasyon sayesinde büyüyor. Gerçek üretim büyümesi yavaşladı. Neredeyse herşeyin fiyatı artıyor. Biz zenginleştiğimizi sanıyoruz fakat şu anki enflasyon son dokuz yılın en yüksek seviyesinde. İşsizlik %10’un üzerinde, genç nüfus işsizliği ise %20’lerin çok üzerinde. Yani mahalledeki her beş gencimizden en az birisi işsiz.

Cephede ilerlemiyoruz fakat ekonomide batıyoruz!

Tüm siyasi risklerin üzerine Afrin operasyonu nedeniyle yabancı para kaçışı hızlanırsa; kur fırlar. Ülkede döviz kalmaz. Elbette yabancı borç miktarı da aynı şekilde fırlar. Türkiye döviz basmıyor. Bu borcu tek adam rejimi değil halk ödemek zorunda kalacak. Türkiye ekonomisi gerçek bir felaketin eşiğinde olmasına rağmen henüz rakamlara yansımayan bir de yükselen devasa savunma harcamalarımız var. Üretmiyoruz tüketiyoruz. Kazanmıyoruz borçlanıyoruz. Haftalardır cephede ilerleyemiyoruz fakat ekonomide batıyoruz.

Moody’s not, görünüm ve tarihleri:

1) Moody's, Ba2, durağan, 07 Mart 2018

2) Moody's, Ba1, negatif, 17 Mart 2017

3) Moody's, Ba1, durağan, 23 Eylül 2016

4) Moody's, Baa3, negatif görünüm, 18 Temmuz 2016

5) Moody's, Baa3, negatif, 11 Nisan 2014

6) Moody's, Baa3, durağan, 16 Mayıs 2013

7) Moody's, Ba1, pozitif, 20 Haziran 2012

8) Moody's, Ba2, pozitif, 05 Ekim 2010

9) Moody's, Ba2, durağan, 08 Ocak 2010

10) Moody's, Ba3, pozitif, 18 Eylül 2009

11) Moody's, Ba3, durağan, 14 Aralık 2005

12) Moody's, B1, pozitif, 11 Şubat 2005

13) Moody's, B1, durağan, 21 Ekim 2003

14) Moody's, B1, negatif, 10 Temmuz 2002

15) Moody's, B1, durağan, 15 Ocak 2002

16) Moody's, B1, negatif, 6 Nisan 2001

17) Moody's, B1, durağan, 21 Şubat 2001

18) Moody's, B1, pozitif görünüm, 24 Temmuz 2000

19) Moody's, B1, durağan, 13 Mart 1997

20) Moody's, Ba3, negatif görünüm, 09 Ocak 1997

21) Moody's, Ba3, durağan, 2 Haziran 1994

22) Moody's, Ba1, durağan, 13 Ocak 1994

23) Moody's, Baa3, durağan, 5 Mayıs 1992