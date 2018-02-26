Cumhurbaşkanı adayı Bekleviç: 16 Nisan'da "Evet" oyu veren her beş kişiden birisi pişman

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Tuna Bekleviç, Anadolu’da gerçekleştirdiği seyahatler ve saha çalışmalarına göre, 16 Nisan’da “Evet” oyu kullanan her beş kişiden birisinin verdiği karardan derin pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Bekleviç yaptığı yazılı açıklamada, "Terörle mücadele konusunda hiç bir faydası olmayan OHAL uygulamaların ne zaman biteceği konusundaki belirsizlik ve üç günde girileceği iddia edilen Afrin’e bir aydan fazla zaman geçtikten sonra hala ilerleme kaydedilmemesi ve operasyonun ne zaman sona ereceği konusundaki belirsizlik, Sosyal medya yasakları ve tutuklamalar, Medya üzerindeki baskılar ve gazetecilerin sebepsiz tutuklanmaları, Deniz Yücel örneği ile zirveye çıkan talimat hukuku ile adalet sağlandığı yönünde eleştiriler, ülke genelinde yükselen şiddet, taciz ve tecavüz vakaları, Milletin geneline yayılan geçim sıkıntısı ve geleceğe dair belirsizlik, KHK mağdurları ve ailelerine sürdürülen baskılar, koalisyonlara karşı olduğunu ifade eden iktidarın ittifak arayışları, Anadolu seyahatlerimiz ve saha tespitlerimize göre 16 Nisan’da “Evet” oyu veren her beş kişiden birisinin şuan kararından pişmanlık duyduğunu görüyoruz" dedi.

"Milletimizin muhalefetten beklentisi ise dayanışma, birlik ve beraberlik olarak gözüküyor" diyen Bekleviç, "Aynı sorunların sürekli tekrar etmesinden bunalan genç kesim yeni söylemlere ve yeni bir vizyona ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor. Her beş gençten dördü eğer imkanı olursa yurt dışında yaşamak istediğini belirtiyor" ifadesi kullanılıyor.

