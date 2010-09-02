-''CUMHURBAŞKANI ADAYI AKP'DE KRİZ YARATIR'' ADANA (A.A) - 02.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin AK Parti içinde bir krize neden olabileceğini öne sürerek, ''AKP ve AKP'li seçmenler için yaşanabilecek en büyük kriz, kimin cumhurbaşkanı adayı olacağıdır'' dedi. Kılıçdaroğlu, Adana ziyaretini izleyen beraberindeki gazetecilerle parti otobüsünde sohbet etti. CHP lideri, gazetecilerin 2011'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylık süreci ve Cumhurbaşkanı'nın görev süresine ilişkin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin 5 yıl mı 7 yıl mı olduğunun AK Parti içinde krize neden olabileceğini iddia etti. Başbakan Erdoğan'ın referandum sonrasında 13 Eylül sabahı, CHP'nin üs yönetimine ilişkin sözleri olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''Başbakan, 13 Eylül günü CHP üst yönetimini merak ediyor. Başbakan başka bir partinin iç işleriyle uğraşacağına kendi işine baksın'' dedi. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Başbakan'ın cumhurbaşkanlığı hevesi, AKP'de büyük kriz yaratacak. Abdullah Gül'den bir an önce kurtulma, 2012'de köşke çıkma ve yarı başkanlık modelini uygulama hevesinde olduğu çok açık ortada. Başbakan, başka partinin iç işleriyle uğraşacağına kendi gizli gündemini itiraf etsin ve AKP içinde bundan sonra yaşanacak en büyük krizi çözmeye çalışsın. AKP ve AKP'li seçmenler için yaşanabilecek en büyük kriz, kimin cumhurbaşkanı adayı olacağıdır. Abdullah Bey'i aday gösterecek 20 milletvekili mutlaka parti içinden çıkar. Gül, yeniden aday olursa, AKP ikiye bölünebilir.''