T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı aday adayı Levent Gültekin, yazılarına son verdi

Gültekin, cumhurbaşkanlığı adaylığını sosyal medyadan bir video ile duyurmuştu

23 Nisan 2018 11:47

Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıklayan gazeteci Levent Gültekin, Diken'de kaleme aldığı yazılarını sonlandırdığını duyurdu.

Diken'de yayımlanan "Bana müsaade" başlıklı yazısıyla yazı yazmaya son verdiğini açıklayan Gültekin, neden aday olduğunu da kaleme alarak, "Türkiye’yi dört dönmesi, köşe bucak koşturması gerektiğini" ifade etti.

Gültekin'in veda yazısından bir kısım şöyle:

Bundan sonra, Türkiye’yi dört dönmem, köşe bucak koşturmam gerekiyor.

Hepimizin harıl harıl çalışmamız gerekiyor.

Dolayısıyla yazı yazmaya devam edemeyeceğim.

Yıllardır yazdıklarımı okuyan, paylaşan, gönül bağı, duygu birliği kurduğumuz siz okurlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bin yaşayın.

Diken ailesine, bana burada yazma imkanı verdiği için teşekkür ediyorum.

İlk fırsatta, sizinle yüz yüze görüşmeyi, omuz omuza yürümeyi, yan yana koşmayı diliyorum.

***

İş başa düştü.

Kolları sıvayın.

Bu işte beraberiz.

Ülkemizde bizim, hepimizin sesi yankılansın.

Bizim rüzgarımız essin.

Birlikte, ağız tadıyla, umutla, sevinçle yaşamaya başlayalım artık.

Haydi!

TIKLAYIN - Kimler Cumhurbaşkanlığı'na talip olduğunu açıkladı?

Levent Gültekin:

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığı aday adaylığını sosyal medya hesabından bir video paylaşarak duyurdu. Gültekin videoda, "İktidar erken seçim kararı aldı. Bu bir seçim değil bu bir gasptır. İktidar ülkeyi gasp ediyor. 24 Haziran'da seçim demek 'Ben seçimleri dün yaptım' demek, 'Benden başka ülkeyi kimse yönetemez' demek. Bunu kabul edemeyiz, biz bu ülkenin evladıyız. Hepimizin seçme , seçilme ve özgürce yaşama hakkı vardır. Bu hakkımızdan vazgeçemeyiz. İnsan gibi ağız tadıyla dostça, kardeşçe, özgürce yaşamak için aday oluyorum" diye konuştu.

ETİKETLER

levent gültekincumhurbaşkanıaday adayıhaberdikenyazısonlandırdıvideo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24