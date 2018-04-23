Cumhurbaşkanı aday adayı Levent Gültekin, yazılarına son verdi

Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıklayan gazeteci Levent Gültekin, Diken'de kaleme aldığı yazılarını sonlandırdığını duyurdu.

Diken'de yayımlanan "Bana müsaade" başlıklı yazısıyla yazı yazmaya son verdiğini açıklayan Gültekin, neden aday olduğunu da kaleme alarak, "Türkiye’yi dört dönmesi, köşe bucak koşturması gerektiğini" ifade etti.

Gültekin'in veda yazısından bir kısım şöyle:

Bundan sonra, Türkiye’yi dört dönmem, köşe bucak koşturmam gerekiyor.

Hepimizin harıl harıl çalışmamız gerekiyor.

Dolayısıyla yazı yazmaya devam edemeyeceğim.

Yıllardır yazdıklarımı okuyan, paylaşan, gönül bağı, duygu birliği kurduğumuz siz okurlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bin yaşayın.

Diken ailesine, bana burada yazma imkanı verdiği için teşekkür ediyorum.

İlk fırsatta, sizinle yüz yüze görüşmeyi, omuz omuza yürümeyi, yan yana koşmayı diliyorum.

***

İş başa düştü.

Kolları sıvayın.

Bu işte beraberiz.

Ülkemizde bizim, hepimizin sesi yankılansın.

Bizim rüzgarımız essin.

Birlikte, ağız tadıyla, umutla, sevinçle yaşamaya başlayalım artık.

Haydi!

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Levent Gültekin:

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığı aday adaylığını sosyal medya hesabından bir video paylaşarak duyurdu. Gültekin videoda, "İktidar erken seçim kararı aldı. Bu bir seçim değil bu bir gasptır. İktidar ülkeyi gasp ediyor. 24 Haziran'da seçim demek 'Ben seçimleri dün yaptım' demek, 'Benden başka ülkeyi kimse yönetemez' demek. Bunu kabul edemeyiz, biz bu ülkenin evladıyız. Hepimizin seçme , seçilme ve özgürce yaşama hakkı vardır. Bu hakkımızdan vazgeçemeyiz. İnsan gibi ağız tadıyla dostça, kardeşçe, özgürce yaşamak için aday oluyorum" diye konuştu.