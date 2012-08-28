Cumhurbaşkanı Gül 30 Ağustos törenlerine katılamayacak

Kulak rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatan Cumhurbaşkanı Gül’ün tedavisi 5 gün daha sürecek. Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılamayacak. Çankaya Köşkü'ndeki resepsiyon da iptal edildi.



Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Rektör Tuncer, 27 Ağustos’ta farklı hastanelerden akademisyenlerin katılımıyla Gül’ün sağlık durumuyla ilgili bir heyet toplantısı düzenlendiğini açıkladı.

Tuncer, toplantıda Cumhurbaşkanı Gül'ün klinik olarak önemli ölçüde iyileştiğinin görüldüğünü bildirdi.

Tuncer, Cumhurbaşkanı Gül'e uygulanmakta olan yoğun ilaç tedavisinin 5 gün daha hastanede sürmesinin kararlaştırıldığını ifade etti.

Murat Tuncer, şunları dile getirdi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın günlük aktivitelerine sınırlı olarak devam etmesi, bununla birlikte iki gün sonra yapılacak 30 Ağustos Zafer Bayramı tören ve kutlamalarına katılmaması tavsiye edilmiştir."

Cumhurbaşkanı Gül, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nden dün akşam kısa süreliğine ayrıldı. Gül, Köşk’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'le görüştü.

İki saati aşkın süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Gül, yeniden hastaneye döndü.