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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Semra Özal'la görüşecek

Gül, Semra Özal'ın görüşme talebine olumlu yanıt verdi

14 Haziran 2012 16:40

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, DDK'nın 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili raporunu açıklamasının ardından kendisinden randevu isteyen eşi Semra Özal ile görüşeceği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever'in AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın görüşme talebi Cumhurbaşkanlığı'na bugün iletildi.
Gül'ün görüşme talebini kabul ettiğini söyleyen Sever, görüşmenin yapılacağı yer ve tarihin henüz kesinleşmediğini kaydetti. 

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