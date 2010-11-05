Semra Özal’dan savcıya sarı zarf

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Savcılığa oğlu ile gelen Özal, eşinin ölümüne ilişkin soruşturmayı etkileyecek önemde olduğu belirtilen bilgi ve belgelerin içerisinde olduğu sarı zarfı elinden bırakmadı.Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Özal’ın, ne oğlu ne de korumalarına vermediği bu zarfta, Turgut Özal’ın “saç kılı”nın olduğu iddia edildi. Ancak Özal’a ait “saç kılı”nın savcının talep etmesi halinde daha sonra kendisine verileceği belirtilerek, bu iddialar yalanlandı. Özal’ın kabrinin açılıp DNA testi yapılmasının ise soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, gerek görülmesi halinde başvurulabilecek bir yöntem olduğu kaydedildi.Semra Özal, adliyeden ayrılırken, “Soruşturma yargıya intikal etti. Açıklama yapmam doğru olmaz” dedi. Ahmet Özal ise, “Daha ifade verecek çok kişi var. Savcılık isterse saç kılını vereceğiz. Mezarın açılması savcının takdirindedir” diye konuştu. Bu arada daha önce ifade vermeye gitmeyen Özal’ın özel kalem müdürü, Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran’ın da önceki gün ifade verdiği öğrenildi.