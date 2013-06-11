Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Denge ve Denetleme Ağı ile görüştü

Türkiye'de işleyen bir güçler ayrılığı ve güçlü bir denge ve denetleme sisteminin sağlanması için kurulan, pek çok farklı görüş ve kesimi temsil eden 97 örgütün oluşturduğu Denge ve Denetleme Ağı (DDA), Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile, basına kapalı görüştü. Görüşmeyi bir bildirim ile yayımlayan DDA, Abdullah Gül'e yeni anayasada denge ve denetlemenin ancak yurttaşların katılımı ve karar verme süreçlerinin şeffaflığı ile sağlanabileceğini söylediklerini yazdı.

Yayımlanan bildirimde Cumhurbaşkanı Gül'ün, çoğulcu, eşitlikçi, özgürlükçü ve katılımcı bir demokrasi arzuladığını ifade eden DDA, katılımcı bir demokraside denge ve denetleme mekanizmalarının işletilmesi ve erkler ayrılığının sağlanmasının, sadece yasama-yürütme ve yargının birbirlerini dengelemesi ve denetlemesinden ibaret olmadığını, bütün erklerin üzerinde yer aldığını vurguladı.

Denge ve Denetleme Ağı, konuya ilişkin görüşlerini anlatan deklarasyonu Cumhurbaşkanı ile paylaştığı yer aldı. Ağın deklarasyonunda yurttaşların, duyulmasını, dinlenmesini, anlaşılmasını ve dışlanmamasını, Kararların kamuoyuna açık bir şekilde alınmasını, Karar verme süreçlerine her aşamada katılmasının istenildiğini yazdı. Karar vericilerin yasama süreçlerinde şeffaflığı sağlamalarına da bildirimde yer veren ağ, İşlevsel bir güçler ayrılığı ile toplum ve bireye dayalı bir denge ve denetleme mekanizmasının ülkede tesis edilmesini istediklerini Cumhurbaşkanı Gül'e aktardıklarını belirtti. DDA, anayasa ve diğer yasama süreçleri ile ilgili önerilerini de Cumhurbaşkanı Gül ile paylaştığını açıkladı.

DDA önerilerinde, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi,siyasi hayatın demokratikleştirilmesi ve doğallaştırılması ile düşünme, ifade ve örgütlenme özgürlüğü genişletilmesine yer vererek, Katılım süreçleri için belirlenen ilkeler, kurallar ve prosedürler kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini belirtti.

Katılım ve şeffaflığın sağlanması için teknoloji ve bilişimin kullanılmasının, çağın ve demokratikleşmenin bir zorunluluğu olduğu, engellenmemesi gerektiğini de, ağ tarafından önerildiği yazıldı.

Denge ve Denetleme Ağı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Ağ içerisinde bu kadar farklı yapıların bir amaçta ortaklaşmasının olağanüstü olduğunu ifade ettiğini ve yeni anayasa yapım sürecinde karar vericileri teşvik etmesi için ağı cesaretlendirdiğini belirtti.



