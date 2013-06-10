Cumhurbaşkanı Gül, alkol satışı ve pazarlamasını sınırlayan yasayı onayladı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, alkol satışı, pazarlaması ve tanıtımını sınırlandıran düzenlemeleri de içeren 6487sayılı "Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı.

Hükümetin, alkol satışını sınırlandırarak saat 22:00'den sonra bakkal ve bayilerde satışını, reklamını, dizi, film ve kliplerde görüntüsünü yasaklayan düzenleme parlamentodan geçirilirken kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Birbirisi ile ilgili olmayan birçok konuyu içermesi nedeniye "torba kanun" diye de adlandırılan Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 24 Mayıs Cuma günü TBMM Genel Kurulu’nda oylanarak kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Gül, yasaları incelemek için anayasada belirlenen 15 günlük sürenin son gününde "torba kanun"u imzaladı