T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Gül, alkol satışı ve pazarlamasını sınırlayan yasayı onayladı

Cumhurbaşkanı Gül, alkol satışı ve pazarlamasına sınırlama getiren yasal düzenlemeyi, inceleme süresini son gününde imzaladı

10 Haziran 2013 23:47

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, alkol satışı, pazarlaması ve tanıtımını sınırlandıran düzenlemeleri de içeren 6487sayılı "Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı.

Hükümetin, alkol satışını sınırlandırarak saat 22:00'den sonra bakkal ve bayilerde satışını, reklamını, dizi, film ve kliplerde görüntüsünü yasaklayan düzenleme parlamentodan geçirilirken kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Birbirisi ile  ilgili olmayan birçok konuyu içermesi nedeniye "torba kanun" diye de adlandırılan Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 24 Mayıs Cuma günü TBMM Genel Kurulu’nda oylanarak kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Gül, yasaları incelemek için anayasada belirlenen 15 günlük sürenin son gününde "torba kanun"u imzaladı

ETİKETLER

abdullah gülköşkonayalkol düzenlemesi

İlgili Haberler

Alkol düzenlemesi için gözler Cumhurbaşkanı Gül'de

Alkol satışını, reklamını, dizi, film ve kliplerde görüntüsünü sınırlayan düzenleme için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün nasıl bir karar alacağı merak ediliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24