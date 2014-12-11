'Cumhurbaşkanı 2015'ten itibaren kabineye başkanlık edecek'

Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2015’ten itibaren kabineye başkanlık yapacağını açıkladı. Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle “gölge kabine” iddialarına da yanıt vererek, “Gizli kararname diye bir şey olmaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sadece Cumhurbaşkanı’nın onayı ile yürürlüğe giren kararlardır ama o kararların da anayasaya uygun olması lazım. Cumhurbaşkanlığı altındaki ofislerin nasıl çalışacağını, hangi görev ve yetkilere sahip olacağını anlatan bir kararname. İhtiyaç olursa zaten Sayın Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu'nu topluyor. Nitekim yeni senede bu uygulamaya da başlayacak” dedi.

NTV canlı yayınına katılan Binali Yıldırım gündeme dair sorulara cevap verdi. Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili eleştiriler için "Bu saray denen yer Karadeniz Otoyolu'nun Sinop ile Samsun arasındaki 50 km’lik bölümünün maliyetinin 3'te biridir" dedi.

İşte Yıldırım'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Binlerce hastane, havaalanı yaptık. Marmaray yaptık, 3.Köprü'yü yapıyoruz. Dedik ki Türkiye büyük ülke. Bu ülkenin büyüklüğüne yakışır bir yer olsun. Bunu yapmak ayıp mı? Şahsi bir iş de değil. Burada bir dönem Sayın Cumhurbaşkanımız görev yapacak. İlerde başkası görev yapacak. Bu saray denen yer Karadeniz Otoyolu'nun Sinop ile Samsun arasındaki 50 km’lik bölümünün maliyetinin 3'te biridir. 50 kilometrelik maliyeti kadar yer yapmışız. Bunu gündeme getirmek bile ayıptır. Bu tartışmanın anlamlı olduğunu düşünmüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki başkanlık sayısı

Bir takım değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nde yeniden yapılanmaya gidildi. 6 tane veya 7 tane başkanlık vardı bu 13’e çıktı. Genel sekreterlik yardımcılığı 3’ten 4’e çıktı. Yatırım İzleme Dairesi’nde Türkiye’nin 2023 hedeflerindeki mega projeleri, yeni ele alınacak projeler burada incelenecek, bu projelerde aksaklık yaşanıyorsa bununla ilgili hükümet nezdinde gerekli girişimler yapılacak. Anayasanın 103. Maddesi cumhurbaşkanının yetkilerini yazmış. O şartlara uygun hareket edilirse hiçbir çatışma olmaz

Erdoğan 2015'te kabineye başkanlık edecek

Gizli kararname diye bir şey olmaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sadece Cumhurbaşkanı’nın onayı ile yürürlüğe giren kararlardır ama o kararların da anayasaya uygun olması lazım. Cumhurbaşkanlığı altındaki ofislerin nasıl çalışacağını, hangi görev ve yetkilere sahip olacağını anlatan bir kararname. İhtiyaç olursa zaten Sayın Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu'nu topluyor. Nitekim yeni senede bu uygulamaya da başlayacak.

Anayasa ne diyor? Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenleyen Anayasanın 104. Maddesinde yürütme alanına ilişkin şu ifadeler yer alıyor: “Gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulu'na Başkanlık etmek ya da Bakanlar Kurulu'nu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak.”

Bedelli askerlik

Geçti, çıktı. Bedelli eski yıllarda da yapılmış. İlk yapıldığında 35 bin, 2011’de 70 bin kişi yararlandı. Beklentinin çok altındaydı. Yaş sınırı 30 ve para da 30 bindi. Şimdi 28 ve 18 bine düştü. Daha fazla kişinin yararlanacağını düşünüyoruz. İhtiyaç biter mi? Bitmez. Bu bir köklü bir şekilde ele alınması gereken bir konu. İhtiyaç toplumdan gelmeye ve siyaseti zorlamaya devam edecek. Yavaş yavaş ordunun daha profesyonel bir yapıya, askerlik yapma mefhumunun yeniden değerlendirilmesinin başlangıcıdır dün çıkan sözleşmeli er yasası.

Yayın yasağı

Bu Komisyon Başkanı’nın aldığı bir karardır. Bu konuda yasak gelmiş olmasına rağmen haberler gelmeye devam ediyor. İletişimi o kadar geliştirdik ki yasak da çok iş görüyor diyemem. Bir insana hüküm giymemiş, ceza almamış, henüz daha savunma aşamasında bunu bir yargısız infaza dönüştürme riski olduğunu düşünüyorum. Hukuk tecelli edinceye kadar bu işlerin sınırlı çerçevede devam etmesi lazım diye düşünüyorum.

Aktif siyasete dönecek mi?

3 dönem kuralı geçerli. 3 dönemi tamamladık. Siyasetten tamamen uzaklaşmam söz konusu olmaz. Bekleyip görelim.