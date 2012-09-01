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Cumhurbaşkanı Gül, bu akşam taburcu oldu

Cumhurbaşkanı Gül, bu akşam Hacettepe Hastanesi'nden ayrıldı

01 Eylül 2012 19:07

Kulağındaki rahatsızlık yüzünden bir süredir hastanede tedavi altında olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu akşam taburcu oldu

Kulağındaki rahatsızlık sebebiyle Kırgızistan gezisini yarıda bırakarak yurda dönen Cumhurbaşkanı, günlerdir Hacettepe Hastanesi'nde ilaç tedavisi gördü.

Gül'ün sağlık durumunun iyiye gittiği ve çevresindekilere "kendimi gayet iyi hissediyorum" dediği öğrenildi.

Daha önce kulağından yaşadığı bir rahatsızlık nedeni ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde operasyon geçiren Gül'ün son tedavi ile eski sağlık durumuna kavuşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı'nın hastahanede olması nedeni ile Çankaya'da verilmesi gereken 30 Ağustos resepsiyonu iptal edilmiş, Gül 30 Ağustos mesajlarını sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayınlamıştı.

Gül, Milli Güvenlik Kurulu, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve Başbakan Erdoğan ile üçlü zirve gibi görüşmelere katılmak için hastaneden çıkmış ve görüşme sonrasında da yeniden hastaneye dönmüştü.

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