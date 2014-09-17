Cumhurbakanının yardım çağrısına cevap geldi



Liberya Cumhurbaşkanı Ellen Johnson Sirleaf'in Ebola salgınıyla mücadelede, hükümetlere yaptığı yardım çağrısı karşılık buldu. Almanya'nın yeni revirlerin kurulmasını da kapsayan bir destek sunacağı bildiriliyor.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Wirtz çarşamba günü bir açıklama yaparak, Almanya Başbakanı Merkel'ın, Sirleaf'in mektubuna yazılı bir cevap göndererek, ülkeye destek vereceklerini belirttiğini ifade etti. Mektupta, ülkedeki vahim tablonun net bir şekilde açıklanması üzerine Merkel'in hızlı şekilde harekete geçerek cevap verdiği belirtildi.

Angela Merkel'in Liberya Cumhurbaşkanı Sirleaf'e yazdığı cevapta, Liberya'da Sınır Tanımayan Doktorlar gibi bağımsız sivil toplum örgütlerine ve ülkedeki hava taşımacılığına destek vereceklerini ifade ettiği bildiriliyor. Aynı zamanda revir ihtiyaçlarının da karşılanacağı belirtildi.

Christiane Wirtz, Merkel'in AB düzeyinde de Liberya'ya Ebola salgınıyla mücadelede destek vermek amacıyla girişimde bulunacağını kaydetti. Hükümet sözcü yardımcısı Wirtz açıklamasında, Almanya'nın hâlihazırda salgının yayılmış olduğu Batı Afrika ülkelerine 12 milyon Euro finansal yardım yapmış olduğunu da sözlerine ekledi.

Der Spiegel'de yer alan bir habere göre, Almanya Savunma Bakanlığı da salgınla mücadelede Batı Afrika'da nasıl bir yol izlenebileceğini görüşüyor. Spiegel, Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, Alman ordusunun lojistik destek sunacağını ve gelecek günlerde 50 yatak kapasiteli taşınabilir klinikler göndermeyi planladığını yazıyor.

Obama'dan acil yardım çağrısı

ABD Başkanı Obama salı günü Atlanta'da yaptığı konuşmada, salgına karşı ülkesinin eylem planını sundu. Obama, ABD'nin Batı Afrika'da 100 yatak kapasiteli 17 tedavi merkezi kuracağını, yerel sağlık ekiplerine eğitim verileceğini ve Liberya'da yaklaşık 400 bin aileye salgına karşı önlem paketleri dağıtılacağını kaydetti. Obama daha önce de Batı Afrika'ya 3 bin asker gönderileceğini açıklamıştı.

BM Güvenlik Konseyi perşembe günü Ebola ile mücadele kapsamında bir oturum düzenleyecek. Ebola salgınının, genel bir sağlık tehdidinin de ötesine geçtiğini belirten BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, salgın nedeniyle Batı Afrika ülkelerinin sosyal ve ekonomik olarak etkilendikleri ve siyasi istikrarsılık tehlikesiyle karşı karşıya olduklarına dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Ebola nedeniyle 2 bin 460'ın üzerinde insan hayatını kaybetti.