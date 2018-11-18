Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı BBP'den hükümete: Burada inat etmemesi lazım

Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı BBP’den TBMM’ye giren tek isim olan Genel Başkan Mustafa Destici, AKP hükümetinin ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ konusunda ‘inat etmemesi gerektiğini’ söyledi.

Partisinin Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katılan Destici, emekli olabilmek için kendisinin de 3 yıl beklediğini belirterek şunları kaydetti:

“Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu var. Biz bunu niye savunuyoruz? Çünkü bunlar bir hak kaybı yaşıyorlar. Bunlar erken emeklilik istemiyorlar. Bunlar 1999'dan önce işe girenler. Bunlara işe girerken devlet demiş ki, erkekler 25 yıl, kadınlar 20 yıl çalışıp, şu kadar iş günü primini tamamlarsan emekli olacaksın. Ama aynı devlet, belli bir süre sonra bir kanun çıkarmış 2008'de demiş ki 'hayır, ben sizinle olan sözleşmeyi tek taraflı iptal ediyorum ve siz emekliliği hak etseniz bile emekli olmak için yaşı bekleyeceksiniz'.

“Hükümetin bütçesi var, bunu bulur;

isteyince oluyor, isteyince bulunur”

“Ben de 3 sene bekledim emekli olmak için. Burada maaş alamıyorsunuz, sağlık sigortasından yararlanamıyorsunuz, bir işe girmeye kalksanız yaşınız 45-50 olmuş sizi kim işe alacak? Dolayısıyla bu mağduriyetin ortadan kaldırılması lazım. Hükümetin, iktidarın burada inat etmemesi lazım. Hükümetin bütçesi var, bunu bulur. Nasıl, isteyince oluyor. İsteyince bulunur. Emeklilerimiz daha önce 2 bayram ikramiye alıyorlar mıydı? Almıyorlardı. Şimdi alıyorlar. Allah razı olsun devletimiz, hükümetimiz bunu verdi. Emekliler adına da çok güzel oldu. O kaynağı nasıl bulduysak bunların kaynağını da buluruz. Çünkü buradaki vatandaşlarımızın mağduriyeti var, hak kaybı var. Bu mağduriyetinin ve hak kaybının ortadan kaldırılması lazım."

"Seçimlerde bütün seçim çevrelerinde kendi adayımızla, amblemimizle yer alacağız"

Yerel seçimlerde BBP'nin kendi adayı ve kendi amblemiyle yer alacağını belirterek, şöyle konuştu:



"Belediyelere kayyum atandığında bazıları sözde demokrasi havarisi kesilerek, bunun yanlış olduğunu ifade ettiler. Ama şu anda herkes kabul etti ki, bu doğruydu. Şayet, bazı noktalarda yine böyle sonuçlar çıkar, yine terör örgütü PKK'ya ve onun türevlerine destek olmaya kalkarlarsa yine kayyum atanması en doğru yol olacaktır. Ama daha doğru olan yol, orada bölgede yaşayan kardeşlerimizin PKK'nın siyasi uzantısına artık bir oy bile vermemeleri gerekmektedir. O bölgede, PKK'nın siyasi partisinin dışında kim önde gözüküyorsa, bizim desteğimiz ve oyumuz da vatan evlatlarının yanında olacaktır. Biz Büyük Birlik Partisi olarak hem yerel hem de genel seçim tecrübesi yüksek olan bir siyasi partiyiz. Bu seçimlerde de Allah'ın izniyle bütün seçim çevrelerinde kendi adayımızla, kendi amblemimizle yer alacağız."