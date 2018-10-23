Cumhur İttifakı'nın çatırdamasıyla birlikte gözler Meclis aritmetiğine çevrildi

T24 Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamayla AKP ile MHP arasındaki ittifak, 'şimdilik' yerelde sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli'nin açıklamalarının ardından "Herkes kendi yoluna" ifadesini kullanırken; MHP lideri ise bir açıklama daha yaparak yerel seçimler için ittifak yapılmayacağını ancak 'Cumhur İttifakı'nın sürdüğünü söyledi.

TIKLAYIN - Bahçeli ilan etti; AKP-MHP ittifakı sona erdi!

İttifakın hangi seviyede devam edeceği şu an için belli olmasa da, Bahçeli'nin açıklamalarının ardından gözler Meclis aritmetiğine çevirildi.

AKP- MHP ittifakının sadece yerel seçimlerde değil, her kulvarda bitmesi durumunda bu gelişmeden öncelikle TBMM’deki yasama süreçlerini etkilenecek. 24 Haziran seçimlerinde beklentilerin üzerinde bir sonua ulaşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 11.10 oy almış ve 50 milletvekili çıkarmıştı.

24 Haziran’da yüzde 42.56 oy oranında kalan AKP ise, yeni sistemde üye sayısı 600’e çıkan TBMM'de 290 koltuk elde ederek azınlıkta kalmış ve tek başına kazanamadığı salt çoğunluğa ‘Cumhur İttifakı’ bünyesinde bulunan MHP ile ulaşmıştı.

Meclis'te mevcut dağılım nasıl?

TBMM’de şu anda 290 AKP'li, 144 CHP'li, 65 HDP'li, 50 MHP'li, 40 İyi Partili, 2 TİP'li, 2 Saadet Partili, 1 Demokrat Partili, 1 BBP'li ve 1 bağımsız milletvekili bulunuyor.

Eğer Cumhur İttifakı sadece yerel seçimlerde değil, 'Meclis iş birliği'nde de bozulursa; AKP, başta bütçe gibi temel yasalar olmak üzere çok sayıda düzenlemeyi TBMM’den geçirmek için yeni ittifaklar aramak zorunda kalacak.

AKP’nin zorlanacağı konular

Referandum: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği konusunda referanduma gidilebileceğini sinyalini verdi, ancak ittifakın çökmesi durumunda AKP bunu gerçekleştirmek için başka bir partinin desteğini aramak zorunda kalacak. Yeni sistemde TBMM’de referandum kararı çıkarmak için 360 milletvekilinin oyu gerekiyor.

Cumhur İttifakı kapsamında AKP ve MHP Meclis'te beraber faaliyet gösterirken ittifakın toplam 340 milletvekili bulunuyordu, yani referandum kararı çıkarılması için ittifak dışından sadece 20 vekilin ikna edilmesi gerekiyordu. İttifakın dağılmasıyla birlikte AKP eğer referandum istiyorsa en az 70 milletvekilini ikna etmek durumunda kalacak. Bu durum erken seçim için de geçerli, yeni sistemde TBMM’de erken seçim kararı çıkması içinde 360 oy gerekiyor.

Anayasa değişikliği: Anayasa değişikliğine gitmek için de Meclis'in 3’te 2’sinin desteği gerekiyor. Eskiden 367 olan bu sayı, yeni anayasa paketiyle birlikte 400 oldu. Cumhur İttifakı’nın çökmesi durumunda İktidarın anayasayı değiştirmek için parti dışından 110 milletvekilinin oyuna ihtiyacı olacak.

Yüce Divan: İttifakın çökmesi durumunda, Meclis'teki salt çoğunluk muhalefet partilerine geçecek. Muhalefet partilerinin iş birliği yapması durumunda 301 milletvekilinin vereceği önergeyle Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılması talep edebilecek. TBMM’deki 360 vekilin oyuyla soruşturma açılmasına karar verilebiliyor ve soruşturma açılmasının ardından Yüce Divan'a sevk için ise üçte iki çoğunluk, yani 400 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Parlamento kararları artık muhalefete bağlı

TBMM İç Tüzüğü'ne göre parlamento kararları salt çoğunlukla alınıyor. Parlamento kararlarının kaderini artık 310 vekilli olan muhalefet cephesi verebilecek.

Cumhur İttifakı’nın çöküşüyle birlikte mecliste birçok şeyin değişeceği tartışılmaya başladı, AKP yeni süreçte ittifakı canlandıramazsa TBMM Genel Kurulu’nda çoğunluğu kaybettiği için yasa geçirmekte zorlanacak.