"Cumhur İttifakı'nda uzun süredir ilk farklılaşma; 'Güvercin' Erdoğan'a karşılık 'Şahin' Bahçeli'nin tepkisi"

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhur İttifakı'nda uzun süredir ilk kez farklılaşma olduğunu kaydetti. Taşgetiren, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Mahvederiz" tweet'ine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tepkisini 'Güvercin'; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ninkiniyse 'Şahin' ifadesiyle değerlendirdi.

"Böyle durumlarda Erdoğan’dan beklenen yüksek volümlü tepkinin Bahçeli’den gelmesi yadırgandı" diyen Taşgetiren'in "Trump’tan bu kadar emin miyiz?" başlığıyla (17 Ocak 2019) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Şöyle bir umudumuz var:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump’ı aradı, onun öfkesine öfke ile cevap vermedi. Aksine, iki ülke arasındaki münasebetlerde “dil özeni”nin gereğine işaret etti, ayrıca Trump’ın “Güvenli bölge” sözcüğünden yola çıkarak bir uzlaşma alanı oluşturmaya çalıştı. O da, “uzlaşmacı” bir mukabelede bulundu. Hatta “Güvenli bölgenin Türkiye’nin kontrolüne verileceği” izlenimini verdi. ABD’de bir derin yapı var. O problemleri kaşıyor. Trump onlarla da boğuşuyor. Biz Trump üzerinden gidersek derin yapıyı devre dışı bırakıp, ABD ile sağlıklı sonuçlar alabiliriz.

Böyle durumlarda Erdoğan’dan beklenen yüksek volümlü tepkinin Bahçeli’den gelmesi yadırgandı.



Trump’la yapılan telefon görüşmesinin Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılması, onun ardından medyanın “Trump’tır bu, her şey beklenir, her sözden hakaret gerekçesi çıkarmamak, köprüleri atmamak, duygusal değil akıllı davranmak lazım.” (Hasan Basri Yalçın, Sabah) gibi tansiyon düşürücü değerlendirmeleri, “Mahvederiz”le oluşan tepki yükselmesini gemledi. Hatta öyle ki, böyle durumlarda Erdoğan’dan beklenen yüksek volümlü tepkinin Bahçeli’den gelmesi yadırgandı. “Güvercin” Erdoğan’a karşılık “Şahin” Bahçeli vardı ve uzun süredir Cumhuriyet İttifakı’nda ilk defa böyle bir farklılaşma gözleniyordu.

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