Cumhur İttifakı'nda ülkücü firesi; MHP Milletvekili Zihni Açba aday olmayacak

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören Anayasa değişiklik paketi öncesinde Genel Merkez’le ters düşerek katip üyeliği görevinden istifa eden, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için grup kararına katılmayarak boş oy kullandığı belirtilen MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, 24 Haziran seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. Tamamen kendi arzu ve iradesi dâhilinde milletvekili aday adaylığı müracaatında bulunmadığını belirtti.

Açba, T24’e, 24 Haziran seçimleri için adaylık başvurusu yapmadığını ve bunu da sosyal medya hesabından duyurduğunu söyledi. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için MHP’nin aldığı grup kararına katılmayarak 5 fire arasında yer aldığına ilişkin ilgili yorum yapmak istemeyen Açba’nın, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı için oy vermeyeceği de konuşuluyor.



Zihni Açba’nın aday olmadığına ilişkin açıklaması şöyle:



7 Haziran 2015 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda Sakarya Milletvekili seçilerek üstlenmiş olduğum “Yüce Türk Milletini, Milliyetçi Hareket Partisi adına TBMM’nde temsil etme yetkisini”, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan seçimlerle birlikte bu yetkinin gerçek sahibi olan aziz Milletime, üzerime aldığım günkü lekesiz, temiz ve şerefli haliyle geri teslim edeceğim. Büyük bir samimiyet ve teslimiyetle ifade etmek isterim ki; bu şerefli görevi üstlendiğim ilk günden itibaren en büyük hassasiyetim, her türlü şek ve şaibeden uzak kalmak, gündelik politikaların kirli dehlizlerinde kirlenmemek noktasında olmuştur. Yüce Rabbime şükürler olsun ki; bu hassasiyetimi ve bu minval üzere ettiğim dualarımı boşa çıkarmayarak, bu onurlu görevi alnımın akıyla tamamlamayı nasip etti.



Hiç şüphem yok ki; belirli bir dönem için Sakaryalı hemşerilerimizin şahsıma tevdi ettiği bu şerefli görevi 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimler sonrasında, aynı hassasiyeti en az benim kadar gösterecek olan bir başka Ülküdaşım üstlenecektir.



Herkes tarafından bilinmesini isterim ki; TBMM’nin şerefli bir üyesi olarak görevim olan yasama faaliyetleri dışında, bir milletvekili olarak yapmaya çalıştığım tek şey, “Ulaşamayanların ulaşılanı olmak” gayreti olmuştur. Hepimiz biliyoruz ki; hâkim olan çarpık siyaset anlayışı yüzünden, vatandaşlarımız her türlü sıkıntı ve açmazlarını aşmak için, kendilerince bir yol veya yöntem bularak makam ve yetki sahiplerine ulaşmaya çalışırlar. İşte bu noktada hiçbir yol veya yönteme başvurmaksızın, hiçbir aracıya gerek duymaksızın, günün her saatinde her vatandaşımın kolaylıkla ulaşabildiği bir milletvekili olmaya çalıştım. Bana ulaşan her sıkıntıya çare, her probleme çözüm bulmak için çaba sarf etmekten hiç imtina etmedim.



Bu çaba ve gayretlerimde varlıklarını hep yanımda hissettiğim TBMM’ndeki mesai arkadaşlarıma, MHP İl ve İlçe teşkilatlarımızda görev yapan arkadaşlarıma, vatandaşlarımız adına talepte bulunduğumuz konularda hassasiyet gösteren değerli bürokratlarımıza ve yaptıkları uyarı ve yönlendirmelerle hatalara düşmemize büyük ölçüde mani olan çok değerli mahalli basın mensuplarımıza, bütün kalbimle teşekkür ediyorum.



Bütün çaba ve gayretlerime rağmen sıkıntılarına çare, problemlerine çözüm bulamadığım vatandaşlarımızın ve başta ailem ve akrabalarım olmak üzere, bu süre zarfında kendilerine karşı yükümlü olduğum insani ve içtimai görevlerimi gereğince yerine getiremediğim veya eksik bıraktığım bütün dost, akraba ve arkadaşlarımın, kısacası tüm sosyal çevremin hoş görülerine sığınıyor, hepsinden ayrı ayrı özür diliyorum.



Son olarak; farklı değerlendirmelere ve kasıtlı veya kasıtsız yanlış yorumlara meydan vermemek adına bir hususu da tek cümleyle ifade etmek istiyorum. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde; mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisinden, tamamen kendi arzu ve iradem dâhilinde milletvekili aday adaylığı müracaatında bulunmadım. Gerek seçim bölgem olan Sakarya’da gerekse Türkiye genelinde bütün seçim bölgelerinde adaylık müracaatında bulunan bütün dava arkadaşlarıma başarılar diliyor, en kalbi sevgi saygı ve muhabbetlerimi arzediyorum.



Allah, Devletimizin dirliğine, Milletimizin birliğine zeval vermesin.