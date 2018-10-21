Cumhur İttifakı'nda çatlak büyüyor; MHP'den Bozdağ'a 'FETÖ' suçlaması

Cumhur İttifakı’nın iki ortağı arasındaki ‘Andımız’ krizi büyüyor. En son olarak Danıştay 8. Dairesi'nin ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine yönelik tepkilere MHP’den sert bir çıkış geldi. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, isim vermeden AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ı "Andımıza karşı çıkanlar FETÖ zihniyetli memleket düşmanlarıdır” diyerek hedef aldı. Kılavuz, "Bu düşünceleri ortaya koyanlar dün FETÖ'ye sağlık, şifa dileyenlerdir. Bugün bakıldığında yine aynı zihniyeti ortaya koyuyorlar" dedi.

Sözcü'nün aktardığına göre Kılavuz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kongre Merkezi'nde, Ülkü Ocakları Çanakkale İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bir törene katıldı.

Kılavuz burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Andımız tekraren büyük bir aşkla, şevkle, imanla çocuklarımıza, yavrularımıza okutulacaktır. Ama ne hikmetse andımızdan rahatsız olanların sayısı bir hayli çoktur. Neden andımızdan rahatsızlardır? Neden Andımızdan korkmaktadırlar? Biz bunu gerçekten merak etmekteyiz. Bazı iyi niyetliler dışında Andımız adına yakışıksızca açıklamalarda bulunanların tahlil edilmesi gerekiyor. Bu ucuz tiplerin Türklük adına düşmanlıktan başka hiçbir şeylerinin olmadığını görmekteyiz. Türküm demek suç mudur? Neden bunu büyük bir mesele olarak gündeme getiriyorsunuz. Neden memleketimizin başında onca mesele varken, ülkemizde askeri, siyasal, kültürel, diplomatik, ekonomik operasyonlar yapılıyorken bunlara kafa yormak yerine hepimizin şanı, şerefi olan hepimize güç veren; hepimizi ayrı bir ruh haliyle güçlendiren Andımızdan rahatsız olanlar Milli Şuuru sulandırmaya çalışmaktadırlar."

“Bunlar gerçekten iyi niyetli insanlar olamazlar” diyen Kılavuz “Bunlar millet memleket düşmanlarıdır. Bunların FETÖ zihniyetinden başka bir şeyleri yoktur. Bu düşünceleri ortaya koyanlar dün FETÖ'ye sağlık, şifa dileyenlerdir. Bugün bakıldığında yine aynı zihniyeti ortaya koyuyorlar. Bunu şiddetle kınıyoruz. Türk'ün Andıyla uğraşmayın! Türk, Allah'ın izniyle andını ebediyete kadar etmiştir" ifadelerini kullandı.