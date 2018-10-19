Politika
Cumhur İttifakı'nda 'Andımız' çatlağı
MHP Twitter hesabından 'Andımız'ı paylaştı
T24 Haber Merkezi
Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. AKP cephesinden karara tepki gelirken MHP'nin resmi Twitter hesabı "Ne mutlu Türküm diyene" ifadesiyle bir tweet paylaştı. Bu 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapan iki parti arasında "çatlak" olarak yorumlandı.
Karara eski Adalet Bakanı ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tepki gösterdi.
Bozdağ, "Danıştay Anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir" derken Gül, "Anayasamıza göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz" ifadesini kullandı.
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MHP'den Danıştay'a destek
MHP'nin resmi Twitter hesabı MHP_bilgi Danıştay'ın kararını destekler nitelikte bir tweet paylaştı. Tweet'te "Ne mutlu Türküm diyene" ifadesi yer aldı.
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