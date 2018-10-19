Cumhur İttifakı'nda 'Andımız' çatlağı

T24 Haber Merkezi

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. AKP cephesinden karara tepki gelirken MHP'nin resmi Twitter hesabı "Ne mutlu Türküm diyene" ifadesiyle bir tweet paylaştı. Bu 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapan iki parti arasında "çatlak" olarak yorumlandı.

Karara eski Adalet Bakanı ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tepki gösterdi.

Bozdağ, "Danıştay Anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir" derken Gül, "Anayasamıza göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN: AKP'li Bekir Bozdağ'dan Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararına tepki: Yasalar alenen çiğnenmiştir

TIKLAYIN: Adalet Bakanı Gül'den Danıştay'a öğrenci andı tepki

MHP'den Danıştay'a destek

MHP'nin resmi Twitter hesabı MHP_bilgi Danıştay'ın kararını destekler nitelikte bir tweet paylaştı. Tweet'te "Ne mutlu Türküm diyene" ifadesi yer aldı.