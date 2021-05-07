Cumhur İttifakı ortağı MHP: Türkiye'nin sorunlar yumağından kurtulması için tek yol, Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarıdır

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Cumhur İttifakı'ndaki ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), internet sitesinde yaptığı paylaşımda "tek başına iktidar" mesajı verdi.

MHP'nin internet sitesinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ait sözlerden birinde, Türkiye'nin sorunlarından kurtulmasının "tek yol"unun MHP'nin iktidar olması vurgusu yapıldı.

Sitenin anasayfasında yayınlanan, Bahçeli'nin imzasını taşıyan mesajda, şu sözler yer aldı:

"Türkiye'nin sorunlar yumağından kurtulması için tek yol kalmıştır. O da Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarıdır."