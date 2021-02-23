Cumhur İttifakı’nın hedefinde HDP var: Anayasa’nın “parti kapatma ve siyasi yasaklara” ilişkin maddeleri masada

HDP’nin kapatılmasına yönelik söylemini sertleştiren iktidar bloku, şimdi de “partinin kapatılması ve yeni siyasi yasaklar üzerine” çalışıyor. Mevcut anayasanın 14. maddesinde yer alan ‘Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz’ hükmünün güçlendirilmesine ilişkin geçici maddeler eklemeyi” tartışan iktidar, hükmünün güçlendirilmesine ilişkin değişiklik üzerinde çalışıyor.

Mevcut anayasadaki 14. maddede “Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz” hükmü yer alıyor. Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, iktidar, HDP’nin yürüttüğü siyasetin “başlı başına bu maddeye aykırılık teşkil ettiğini” ve yine anayasada “partilerin kapatılmasına yönelik kriterlerin yer aldığı 68. ve 69. maddelerin de bir partinin başka bir adla yeniden kurulmasının önüne geçemediğini” savunuyor.

Bu nedenle iktidar, anayasada yer alan “Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyeleri, Anayasa Mahkemesi’nin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmi Gazete’de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamazlar” hükmünde değişiklik öngören “geçici bir maddenin anayasaya eklenebileceğini” konuşuyor.

Buna göre “söz konusu hüküm üzerinde yapılacak değişiklik, 5 yıl sürenin ‘ömür boyu men’ şeklinde olabileceği” ifade ediliyor.

Ayrıca iktidarın, 2016’da olduğu gibi milletvekili dokunulmazlıklarının “anayasaya geçici bir madde eklenmesiyle kaldırılmasının da aynı anayasa değişikliği paketinde gelebileceğini düşündüğüne” işaret ediliyor.

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