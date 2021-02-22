Kulis: İktidar, HDP’li vekillerin dokunulmazlık oylamasını, muhalefet için algı yaratmada kullanacak

İktidar cephesi, HDP’li milletvekilleri hakkındaki “dokunulmazlık fezlekelerinin” bir an önce TBMM Karma Komisyonu’na gelmesi gerektiğinin altını çizerken, muhalefetin bu fezlekeler ile ilgili kullanacağı oyların da “tarafları belli edeceği” söylemini kullanıyor. İYİ Parti kanadının, “dokunulmazlıkların kaldırılması görüşünde olduğuna” dikkat çekilirken daha önce parti içinde “Anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz” sözleri çok tartışılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise bu kez “milletvekili dokunulmazlıklarıyla ilgili ilkesel bir tutum sergilemekten yana tavır alacağına” işaret ediliyor.

Gara’da 13 asker, polis ve yurttaşın katledilmesinin ardından iktidar bloku da HDP’ye yönelik söylemlerini sertleştirdi. HDP’li milletvekilleri hakkında bugüne değin 914 fezleke Meclis’te bulunurken, Ankara Cumhuriyet Başsavcığı da 9 HDP’li vekil hakkında harekete geçerek yeni “Kobani fezlekelerini”, Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Şimdi gözler, Meclis’te. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun kulis haberine göre, Meclis’teki Anayasa ve Adalet komisyonlarından oluşan Karma Komisyon’un, HDP’li milletvekillerinin haklarında düzenlenen toplam 923 fezlekeyi gündeme alması bekleniyor. Ancak bu fezlekeler ile ilgili gerek Karma Komisyon aşamasında gerekse TBMM Genel Kurul aşamasında, muhalefetin takınacağı tutumun “bir tür turnusol kâğıdı işlevi göreceği” söylemlerine ağırlık veriliyor.

"İktidar milletvekili dokunulmazlıkları üzerinden yeni bir siyaset oyunu kurgulamak istiyor"

İktidarın “HDP’li milletvekillerinden başlayarak milletvekili dokunulmazlıkları üzerinden yeni bir siyaset oyunu kurgulamak istediği, HDP ile birlikte CHP gibi diğer muhalefet partilerini de dokunulmazlıklar üzerinden kıskaca almayı hedeflediği” ifade ediliyor. Ancak CHP’de dokunulmazlıklarla ilgili son noktada karar verecek mekanizmanın da parti meclisi ve merkez yönetim kurulu olacağına işaret ediliyor.

"Gizli ortak mı değil mi görülecek" söylemiyle sıkıştıracaklar

İktidar kanadı, CHP’nin tavrına yönelik bir strateji belirleyecek. Dokunulmazlıklarla ilgili tavrın “muhalefet açısından HDP ile ilgili ‘Gizli ortak mı değil mi görülecek” görüşünde birleşen iktidar cephesi, muhalefetin karşısına da “Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerin hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz” kozuyla çıkacak. Ayrıca iktidarın, muhalefete dokunulmazlıklarla ilgili, “yasama dokunulmazlığı ile hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasının anayasanın 14, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin de 17. maddesine göre aykırı olacağı anımsatmasını yapacağı” belirtiliyor.