"Cumhur İttifakı'nda seçim barajı konusunda anlaşmazlık" iddiası

Cumhur İttifakı'nın seçim barajı konusunda anlaşamadığı öne sürülürken, MHP'nin barajın 5'e indirilmesini istediği, AKP'nin ise yüzde 7’ye düşürülmesinde ısrarcı olduğu belirildi.

Milli Gazete'den Muhammed Vefa'nın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler Yasası’nda, AKP ve MHP'nin çalışmalarda sona gelmesine rağmen iki partinin önemli başlıklarda anlaşamadığı belirtildi.

Söz konusu çalışmalarda, AKP seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesinde ısrarcı olurken, MHP ise seçim barajının yüzde 5’e indirilmesini istedi. Cumhur İttifakı’nın iki ortağı çalışmalarda anlaşmazlık yaşarken, masada ittifaksız seçim barajı da gündeme geldi.

Söz konusu çalışmalarda ittifak içerisinde yer alan partiler için farklı bir çalışmaların olabileceğinin de konuşulduğu belirtildi.

İttifakla seçime giden partiler için seçim barajının ayrı uygulanması üzerinde görüşülürken, tek başına seçime giren partiler için seçim barajının yüzde 3 olarak belirlenmesi de bir diğer konu olduğu ifade edildi.

Çalışmalarda AKP’nin, ‘dar ve daraltılmış seçim sistemi’ önerisinde bulunduğu ancak seçim barajı düzeltmesinden dolayı MHP’nin konuya sıcak bakmadığı öne sürüldü.