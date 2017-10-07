Cumhubaşkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın Sırbistan'a yapacağı resmi ziyarete ilişkin açıklama

ANKARA (DHA) - CUMHUBAŞKANLIĞI tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'nın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç\'in davetlisi olarak, 9-11 Ekim 2017 tarihlerinde Sırbistan\'a yapacağı resmi ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, \"Ukrayna ziyaretini müteakip Sırbistan\'a geçecek olan Cumhurbaşkanımız, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek, Sırbistan Meclis Başkanı ile de biraraya gelecektir. Ziyaret vesilesiyle ayrıca, Türkiye-Sırbistan İş Forumu gerçekleştirilecektir. Söz konusu ziyaret vesilesiyle, çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanması da öngörülmektedir. Cumhurbaşkanımız, programı çerçevesinde Yeni Pazar-Sancak\'ı ziyaret edecektir. Türkiye, Sırbistan ile ilişkilerini her alanda geliştirmeye büyük önem atfetmekte olup, sözkonusu ziyaret ikili ilişkilerin tüm bölgenin yararına olacak biçimde pekiştirilmesi yolunda önemli bir gelişme teşkil edecektir\" ifadelerine yer verildi.