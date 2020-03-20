Cuma namazını camide kılmakta ısrar ettiler; kimi kapıyı zorladı, kimi avluda saf tuttu

Dört kişinin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği Türkiye’de, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın camilerde namaz kılınmayacağına dair açıklamasına rağmen Urfa'da bir kişi caminin kapılarını zorladı, Karabük'te cemaat avluda namaz kıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Koronavirüs nedeniyle camilerin cuma ve kandillerde kapalı olacağı kararına, Şanlıurfa Balıklıgöl’deki Dergah Camisi’ne cuma namazı için giden cemaat tepki gösterdi. Aralarından biri kapının kilitli olmasına öfkelenerek kapıyı zorlamaya çalıştı. Cemaat tüm çabalarına rağmen sonuç alamayınca ceketlerini çime sererek namaz kıldı.

Karabük'te ise bir grup uyarıları dikkate almayarak kent merkezindeki Köprübaşı Camii’nin avlusunda branda ve kartonları yere sererek namaz kıldı. (DHA)