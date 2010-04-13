T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Cuma'ya Kalsa' 19 Nisan'da ekranlarda

'According to Jim'in yerli versiyonu 'Cuma'ya Kalsa' ekranlara geliyor.

13 Nisan 2010 03:00

T24- Ekranların yeni komedi dizilerinden "Cuma'ya Kalsa" 19 Nisan Pazartesi günü Kanal D'de başlıyor. Yönetmenliğini Fatih Aksoy ile Günay Koker'in yaptıkları "Cuma'ya Kalsa"; Amerika'nın ABC televizyon kanalında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran "According to Jim" adlı sit-com'un uyarlaması. Dizide Haluk Bilginer, Aysun Kayacı, İnci Türkay ve Ümit Erdim gibi isimler yer alıyor.


Dizinin konusu ise şöyle; Cuma, karısını ve çocuklarını çok seven, sevimli bir adamdır. Eşi Şebnem, çocukları Çağla, Melis ve Berk'le birlikte mutlu bir aile yaşamı sürerler. Üst katta oturan baldızı Çiğdem ve kayınbiraderi Kerem de evin gediklisidir. Cuma ve Kerem beraber çalışmaktadır. Üniversite mezunu olan Şebnem ev kadınıdır. Çiğdem reklâm sektöründe çalışmaktadı . Çağla ve Melis, ilkokula, Berk anaokuluna gitmektedir.


Cuma pek çok erkek gibi keyfine düşkündür. Sıcak yuvasındaki aile hayatının tadını çıkarmayı iyi bilir. Öte yandan hâlâ çocuk gibidir. Tipik bir erkek olan Cuma, futbol maçlarına, televizyon izlemeye ve site lokalinde arkadaşlarıyla iskambil oynamaya meraklıdır. Kayınbiraderi Kerem'le kafa dengidir. Baldızı Çiğdem'le atışmayı severler.


Cuma ve Şebnem birbirine hâlâ aşık bir çifttir. Sık sık iddialaşmak aralarında bir aşk oyunu gibidir. Bu iddialaşmalar her seferinde, geri adım atmak istemeyen karı kocayı saçma sapan davranışlara sürükler, tartışmalar gittikçe daha gülünç hale gelir. Cuma sonunda karısının haklı olduğunu anlar, kendini affettirir. Ama bunun için önce durup dururken kalkıştığı işten pişman olması gerekir.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24