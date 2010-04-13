'Cuma'ya Kalsa' 19 Nisan'da ekranlarda

T24- T24-



Dizinin konusu ise şöyle; Cuma, karısını ve çocuklarını çok seven, sevimli bir adamdır. Eşi Şebnem, çocukları Çağla, Melis ve Berk'le birlikte mutlu bir aile yaşamı sürerler. Üst katta oturan baldızı Çiğdem ve kayınbiraderi Kerem de evin gediklisidir. Cuma ve Kerem beraber çalışmaktadır. Üniversite mezunu olan Şebnem ev kadınıdır. Çiğdem reklâm sektöründe çalışmaktadı . Çağla ve Melis, ilkokula, Berk anaokuluna gitmektedir.



Cuma pek çok erkek gibi keyfine düşkündür. Sıcak yuvasındaki aile hayatının tadını çıkarmayı iyi bilir. Öte yandan hâlâ çocuk gibidir. Tipik bir erkek olan Cuma, futbol maçlarına, televizyon izlemeye ve site lokalinde arkadaşlarıyla iskambil oynamaya meraklıdır. Kayınbiraderi Kerem'le kafa dengidir. Baldızı Çiğdem'le atışmayı severler.



Cuma ve Şebnem birbirine hâlâ aşık bir çifttir. Sık sık iddialaşmak aralarında bir aşk oyunu gibidir. Bu iddialaşmalar her seferinde, geri adım atmak istemeyen karı kocayı saçma sapan davranışlara sürükler, tartışmalar gittikçe daha gülünç hale gelir. Cuma sonunda karısının haklı olduğunu anlar, kendini affettirir. Ama bunun için önce durup dururken kalkıştığı işten pişman olması gerekir.