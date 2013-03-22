Dünya çevre hareketi, cumartesi ışıklar bir saat kapanıyor

Başta iklim değişikliği olmak üzere gezegenimizin karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlayan çevre hareketi 'Dünya Saati' 23 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Saatler 20.30’u gösterdiğinde tüm dünyada ışıklar bir saatliğine kapanacak.

WWF’in 150’den fazla ülkede düzenlediği dünyanın en büyük çevre hareketi Dünya Saati 23 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek. 23 Mart Cumartesi akşamı saatler 20.30’u gösterdiğinde tüm dünyada ışıklar bir saatliğine kapanıyor. Dünya Saati katılımcıları dunyasaati.org sitesinde doğayla uyumlu yaşam için harekete geçiyorlar.

Ülkemizde WWF-Türkiye tarafından düzenlenen Dünya Saati, başta iklim değişikliği olmak üzere gezegenimizin karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. 2013 yılında WWF-Türkiye “Sensiz Olmaz” mesajıyla, gezegenimizin geleceği ile kaygıları olan ve çevre sorunlarına duyarlı yaklaşan kişi ve kurumların katılımıyla büyük bir domino etkisi yaratmayı hedefliyor. Şu ana kadar Türkiye’den pek çok Valilik, Belediye, şirket ve onbinlerce kişi katılacağını bildirerek kararlılığını gösterdi. Boğaz Köprüleri, Galata Kulesi gibi pek çok sembolik yapı 20.30-21.30 arasında ışıklarını kapatarak Dünya Saati’ne destek olacağını bildirdi.

WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, “Bütün yaşamımızı doğaya borçluyuz! Günümüzde tüketim alışkanlıklarımız ve yaşam tarzımız gezegenin doğal kaynak kapasitesinin yüzde 50 üzerinde, Ekolojik Ayak İzimiz giderek büyüyor. Gezegenimizi geri dönülmez bir yıkıma sürükleyen bu durumu tersine çevirmek için güce sahibiz. Dünya Saati’nde bir araya gelen yüzlerce kurum ve birey çözüm için cesaretini, kararlığını ve birlikteliğini ortaya koyuyor” dedi.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak ise; “Dünya Saati sembolik bir hareket olarak başladı. Ancak bugün yaşamımızda ve iş süreçlerimizde bir saatin ötesinde etki yaratacak değişimlere karar verdiğimiz gün olarak tanımlanıyor. Çevre sorunlarına duyarlı tüm kurumları ve bireyleri Dünya Saati’ne katılmaya ve dunyasaati.org’da bulunan sürdürülebilir adımları atmaya teşvik ediyoruz,” dedi.

WWF-Türkiye tarafından düzenlenen Dünya Saati’nin 2013 yılı ana sponsorları Garanti Bankası, Coca-Cola, Doğa Koleji ve Vodafone değişime katkıda bulunuyor.