Cumartesi günü karla karışık yağmur bekleniyor

T24 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin altına ineceğini, cumartesi günü Kütahya, Bilecik, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiğini bildirdi.



Çağlar, yaptığı açıklamada, yurdun bu akşam saatlerinden itibaren Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini belirtti.



Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülmesinin beklendiğini anlatan Çağlar, şunları kaydetti:



“Balkanlardan gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle, cumartesi günü yağışların Kütahya, Bilecik, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını tahmin ediyoruz.



Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı, yarın batı bölgelerimizde 4-6, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Ege'de 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredecek. Cuma günü ise hava sıcaklığı güneybatı kesimlerde 3 ila 5, İç Anadolu'nun güneydoğusunda 6 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Rüzgar bugün ve yarın Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, yarın ve Cuma günü Marmara ve Kuzey Ege'de Yıldız ve Poyrazdan kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek.”



Gelecek 3 gün beklenen hava durumu ise şöyle:



Yarın, yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu ve Akdeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı ve az bulutlu geçecek. Yağışların Orta Karadeniz, Sinop, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Konya ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Cuma günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Yalova, Niğde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Cumartesi günü ise yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara, Karadeniz, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların Kütahya, Bilecik, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Yağışların Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Çağlar, kuvvetli yağış, soğuk hava ve fırtınanın neden olabileceği sel, su baskını, gribal enfeksiyon, kara ve deniz ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.



