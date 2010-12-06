Cumartesi günü İzmir ve İstanbul'a kar geliyor

T24 - Cumartesi günü İstanbul'da karla karışık yağmur var ama rüzgarın hızına göre yağış kara dönüşecek, İzmir'de dahi sulu kar var.

Havalar soğudu ancak asıl kar ve tipi bu hafta sonu geliyor.

Önümüzdeki üç gün sıcaklıklar yükseliyor, çarşamba ve perşembe günü Marmara'da yeniden 20 dereceye yaklaşacak. Salı ve çarşamba günleri ülke genelinde yağış yok ama iç kesimlerde ayaz ve pus oluşacak.

Perşembe günü Marmara ve Ege'de yağmur başlıyor. Cuma günü tüm Marmara, Ege ve Akdeniz boyunca sağanak yağış var. Aynı gün Marmara çok hızlı soğuyacak ve poyraz çok kuvvetli esecek. Sıcaklıklar 10 derecenin altına düşecek, Trakya'nın yüksek yerlerinde kar başlayacak.

Cumartesi günü İstanbul'da karla karışık yağmur var ama rüzgarın hızına göre yağış kara dönüşecek, İzmir'de dahi sulu kar var.

Cumartesi günü poyraz tüm Batı ve iç kesimlerde çok kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek. Kuvvetli soğuk Ege ve iç kesimlere kadar ilerleyecek. Bolu, Ankara, Kütahya başta olmak üzere denizden uzak tüm kentlerde kar ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Marmara geneline karla karışık yağmur ve çoğu yere kar yağacak.

İstanbul'da sıcaklık perşembe 17, cuma günü 9 derece. Cumartesi günü ise sıcaklık 4 derecenin altına iniyor, hissedilen sıcaklık ise 0 derece. Sıcaklıklar İstanbul gibi birçok yerde de 0 derece ve altında hissedilecek. Antalya'da bile 9 dereceye inecek.

Pazar günü de hava koşuları değişmiyor, karla karışık yağmur, kar ve kuvvetli rüzgar sürecek. Kuvvetli kuraklığın yaşandığı Güneydoğu ve Doğu Akdeniz'de de hafta sonu şiddetli yağmurlar bekleniyor. Soğuk hava en az beş gün kalacak, yağışın kesildiği zamanlarda kuvvetli ayaz ve don oluşacak.



