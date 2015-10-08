Cumartesi günü İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A. Ş., 10 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da büyük çaplı bir elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesinti, Eyüp, Bağcılar, Zeytinburnu, Arnavutköy, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerini kapsayacak.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamada elektrik kesintisinin yapılacağı ilçeler ve kesinti saatleri şöyle:

Eyüp

Eyüp: 12:00 -13:00 saatleri arası, İslambey Mahallesinin; Bostan, Çeşme, Göztepe, Argaç, Dirim Sokakları ve civarı.

Eyüp: 09:00 - 15:00 saatleri arası, Mithatpaşa Mahalllesinin; İstanbul, Davutpaşa Caddeleri, Yeşilçam, Kızılçam Sokakları, Opet Kemer Petrol, Alınteri Su, Kuzey Kaynak, Tümeks Tekstil, Kurt Kemeri Orman İşletmesi, Gürsu Dolum Tesisi, Fındıksu Dolum Tesisi, Sunflower Evleri, Turkcell, Vodafone Baz İstasyonları ve civarı.

Eyüp: 14:00 - 15:00 saatleri arası, Defterdar Mahallesinin;Çömlekçiler Caddesi,Haliç Köprü Altı Emniyet,Cami,Su Deposu ve civarı.

Bağcılar

Bağcılar: 08:00 - 16:00 saatleri arası, Mahmutbey Mahallesinin,Taşocağı Yolu Caddesi ve civarı.

Bağcılar: 01:00 - 06:00 saatleri arasında, Kirazlı Mahallesinin; Ahmet Kabaklı, Cahit Sıtkı Tarancı Caddeleri, Anıl, Sultan, Kartal, Özge, Tepebaşı, Kaan, Kıbrıs, Kanuni Sokakları ve civarı.

Bağcılar: 01:00 - 08:00 saatleri arası, Evren Mahallesinin; Evren Caddesi, Kafes, Ebru, Gülnihal, Yalçındağ, Barış, Hafızoğlu,Yalçın, 1,2,3,Koçman Çıkmazı Sokakları ve civarı.

Arnavutköy

Arnavutköy: 08:00 - 16:00 saatleri arası Tayakadın Mahallesi ve civarı.

Arnavutköy: 06:00 - 18:00 saatleri arası, Boğazköy İstiklal Mahallesinin;Fenertepe Villaları içi yolu,Fenertepe Villaları ve civarı.

Zeytinburnu

Zeytinburnu: 10:00 - 11:00 saatleri arası, Maltepe Mahallesinin;Çifte Havuzlar,Esenler Caddeleri,Hayat,Özgür Sokakları,Demirciler Çarşısı A-B Blok,Hür Kent Sitesi,Hasan Altay İş Hanı ve civarı.

Zeytinburnu: 08:00 - 19:30 saatleri arası, Maltepe Mahallesinin;Gümüşsuyu,Maltepe Caddeleri,Fatih Şehitleri Sokak,Aloğlu İş Merkezi,Erak Mavi Jeans ve civarı.

Beyoğlu

Beyoğlu: 09:00 - 15:00 saatleri arası, Sütlüce Mahallesinin;İmrahor,Karaağaç Caddeleri,1.Bayır,2.Bayır,Dutluk,Sandalcı Kerim Sokakları ve civarı.

Kağıthane

Kağıthane: 09:00 - 16:00 saatleri arası, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin;Etibank,Cengiz Topel Caddeleri, Menekşe, Okul, Pınar, OkulArkası, İstiklal, Serçe, Fatih, Haliç, Baran, Birlik, Erzincan, Gül, Zümrüt, Mevlana, Yeniyol Sokakları ve civarı

Silivri

Silivri: 14:00 - 18:00 saatleri arası, Mimarsinan Mahallesinin;15.Cadde Yeni Sanayi Sitesi G-E Blokları ve civarı.

Silivri: 09:00 - 18:00 saatleri arası Gümüşyaka Mahallesinin; Özgüven, Gümüşyaka Sahilyolu,Ertuğrul Gazi,Melih Cevdet Anday, Memduhoğlu, Büyükyalı, Emir Sultan, Altınkum, Aksular, Ömer Seyfettin, Niyazi Albayrak, Gümüşkumsal, Sami Albayrak,Rahmi Albayrak, Kemal Kayacan,Necip Fazıl Kısakürek, Albayrak, Hacı Arif Bey Caddeleri ve civarı.

Sarıyer

Sarıyer: 08:00 - 18:00 saatleri arası, Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy, Gümüşdere Mahalleleri, Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü ve civarı.