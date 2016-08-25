Cumartesi günü 4 ilde elektrik kesintisi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin bazı bölgelerine 27 Ağustos Cumartesi günü elektrik verilemeyecek.

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana'nın Karaisalı ilçesi Aktaş Mahallesi'nde 09.00-16.00, Karapınar ve Selampınar mahalleleri ile Adliye Binası'nda 09.00-17.00, Kuşcusofulu ve Tümenli mahallelerinde 06.00-12.00, Sarıçam ilçesi Hakkıbeyli Mahallesi'nde 09.00-16.30, Balcalı Mahallesi ATO Anadolu Lisesi ve Kamu Hastanesi Beton Santrali'nde 07.00-15.00 saatlerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Seyhan ilçesi Barış Mahallesi, Barış Caddesi, 50065, 50066, 50067, 50070 ve 50092 sokaklar ile Yeşilevler Mahallesi Özgür Caddesi, 52062, 52079, 52093, 52091 ve 52089 sokaklarına 09.00-14.00, Yeni Mahalle 87001, 87011, 87071 sokaklar ile Real, Yeni AVM Merkezi, Bowling Salonu, Bahçeşehir Koleji, Asfa Petrol, Fast Food, Cinemax, Tepe Home, Praktiker, Burger King, Media Markt, UPS Kargo, İMZA Mağazası ve Alpet Petrol'e 08.30-10.30, Yeşiloba, Aydınlar ve İsmetpaşa mahalleleri ile Ceysu Plastik, Sosyal Evler, Ataberk Plastik, Kardeşler Plastik, EMS Plastik, Kısmet Plastik, Özen Plastik, DH Kalıp, Nursan Makine, Aydın Vural Plastik, ABD Trayler, Bilkay YEM, Yıldırım TEL, Depa Plastik ve Yılsan Plastik'e 15.00-17.00 saatlerinde bakım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Çukurova ilçesi Belediye Evleri ve 100. Yıl mahallelerinde 09.00-14.00, Toros Mahallesi Mavi Bulvar'da 09.00-14.00, Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Sevgi Çiçeği Caddesi, 2115, 2117, 2118, 2119, 2120, 2203, 2204 sokaklarında 09.00-14.00, Hacıali Mahallesi'nde 09.00-18.00, Kazım Karabekir Mahallesi ile Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi, Yeni Bölge Adliye Şantiyesi ve Köprülü Sağlık Meslek Lisesi'nde 10.00-13.00, Eğriağaç Mahallesi'nde ise 09.00-15.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

İmamoğlu ilçesi Adalet, Ağzıkaraca, Alaybeyi, Camili, Cumhuriyet, Çörten, Danacılı, Fatih, Hacıhasanlı, Hürriyet, Koyunevi, Malıhıdırlı, Menteş, Otluk, Sayca, Saygeçit, Sevinçli, Tuna, Uluçınar, Üçtepe, Yazıtepe ve Yenievler mahallelerine, Aladağ ilçesi Akören, Akpınar, Başpınar, Boztahta, Ceritler, Dailer, Darılık, Dölekli, Ebrişim, Eğner, Gireğiyeniköy, Gökçeköy, Kabasakal, Kızıldam, Kökez, Köprücük, Küp, Madenli, Mansurlu, Mazılık, Sinanpaşa, Topallı, Uzunkuyu, Yetimli ve Yüksekören mahallelerine, Ceyhan ilçesi Gümürdülü ve Sağkaya mahallelerine 06.00-12.00 saatlerinde altyapı çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Kozan İlçesi Tepecikören, Bağtepe, Zerdali, Aydın, Damyeri ve Doğanalanı mahallelerinde 06.00-12.00, Eskikabasakal, Kuyuluk, Faydalı, Çokak, Pekmezci, Alapınar, Çobanpınarı, Bucak, Bulduklu, Acarmantaş, Ilıca, Yassıçalı, Gazi, Hacıbeyli, Ayşehoca ve Dilekkaya mahalleleri ile Ferhatlı Mahallesi Yeni Sokak ve Hamam Mahallesi Kamışoba Sokak'ta 12.00-18.00, Kozan ilçesi Mahmutlu ve Yarımoğlu mahallelerinde 10.00-18.00, Tufanbeyli ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde, Saimbeyli ilçesi Çatak ve Gökmenler mahallelerinde, Feke ilçesi Sülemişli Mahallesi'nde 09.00-14.00, Tenkerli Mahallesi'ne de 09.30-13.30 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Mersin

Mersin'in Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Fıratlar mevkisine 09.00-17.00, Bozyazı ilçesi Gürlevik Mahallesi'ne 09.30-17.30, Çamlıyayla ilçesi Fakılar Mahallesi Merkez mevkisine 09.00-17.00, Erdemli ilçesine 08.00-18.00, Gülnar ilçesi Kuskan, Örenpınar, Dayıcık, Konur, Demirözü, Taşoluk, İshaklar, Yarmasu, Bolyaran, Akova, Köseçobanlı, Gezende, Ilısu, Şeyhömer, Bereket, Ardıçpınarı ve Göktürk mahallelerine 10.00-12.00, Silifke ilçesi Arkum Mahallesi 291 Sokak 9.00-17.00, Tarsus ilçesi Çağlayan Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi, Çağlayan Caddesi, 1016, 1020, 1022, 1024, 1026, 1001, 1003, 1005, 1007, 1009, 1011, 1013 ve 1035 sokaklarına 09.00-17.00, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi Stadyum Caddesi, Uysal, Deva, Yaşam, Güvercin ve Kanarya sokaklarına 13.00-15.00, Özlüce Mahallesi Tren Yolu mevkisine 15.00-17.00, Toroslar ilçesi Yüksekoluk Mahallesi Merkez ve Yarıkpınar sokaklarına 09.00-17.00 saatlerinde tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Dedeçınar Mahallesi 09.00-15.00, Adalar, Aygırgölü, Baldıran, Başpınar, Çiloğlanhüyüğü, Demirkonak, Gölbaşı, Gültepe, İçada, İncirli, Kamberlikaya, Kangallar, Kızılkaya, Mahmutlu, Muratpaşa, Özkızılkaya, Sucuköy, Torun, Yalangoz mahalleleri ile Sınır Karakolları, Jandarma Karakolları ve Korumaklor Fabrikası 09.00-17.00, Erzin ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 09.00-18.00, Hassa ilçesi 15 Kasım, Akbez, Akkülek, Aktepe, Ardıçlı, Arpalıuşağı, Aşağıkarafakılı, Bademli, Bintaş, Buhara, Çay, Çınarbaşı, Dedemli, Demrek, Dervişpaşa, Eğribucak, Gazeluşağı, Girne, Gülkent, Gülpınar, Güvenç, Hacılar, Haydarlar, Katranlık, Koruhüyük, Küreci, Mazmanlı, Sapanözü, Söğüt, Sugediği, Tepebaşı, Tiyek, Yeni, Yeniyapan, Yoluklar, Yukarıbucak, Yukarıkarafakılı, Yuvalı ve Zeytinoba mahallelerine 9.00-17.00, Kumlu ilçesi Akpınar, Hamam, Keli, Kaletepe ve Kırcaoğlu mahalleleri 09.00-17.00, Gökçeoğlu, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet mahalleleri 06.00-9.00, Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi Say mevkisi 09.00-14.00, Defne ilçesi Çekmece (Güzelyayla) Mahallesi 09.00-14.00, Harbiye (Dermaşta) Mahallesi ve Dermaşta Ortaokulu 09.00-12.00, Reyhanlı ilçesi Bağlar ve Bahçelievler mahalleleri 09.00-16.00, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi 69 ve 81 sokakları 08.30-12.30, Avsuyu ve Apaydın mahalleleri ile Boynuyoğun İçme Suyu 09.00-15.00, İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi Şehit Polis Mehmet Yardımcı ve Şehit Polis Murat Akbulut Caddeleri, 298/5, 298/7, 298/8, 300/1, 301, 301/1, 301/2, 302, 303 ve 306 sokaklar ile HATSU Kuyusu 09.00-17.00 saatlerinde bakım çalışması nedeniyle enerji alamayacak.

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Tozlu Köyü Yukarıtozlu Mahallesi, Şabaplı Köyü, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi, Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi, Söğütlüdere Köyü, Hasanbeyli ilçesi Karayiğit ve Kalecik köyleri, Düziçi ilçesi Yazlamazlı Köyü Merkez Mahallesi, Pirsultanlı Köyü Emirkaralar Mahallesi'nde 09.00-17.00, Yazlamazlı Köyü Ayşeler Mahallesi'nde 09.00-13.00, Merkez ilçesi Fakıuaşağı Mahallesi'nde 09.00-17.00, Bahçe ilçesi İslam Mahallesi'nde 09.00-15.00, Arıcaklı Köyü Merkez ve İbişler mahalleleri, Aşağıarıcaklı Köyü Ayran Kümesi mevkisi, Soğukpınar Mahallesi, Aşağıkarderesi Köleli, Köyobası ve Fakılar Mahalleleri, Gökmustafalı Köyü, Kaman Köyü, Kızlaç Köyü Yukarı Kümesi mevkisi, Karşıyaka Kümesi mevkisi ve Merkez Kümesi mevkisi, Yukarıkardere Köyü Altunlar Kümesi mevkisi, Gazi Kümesi mevkisi, Çiçekli Kümesi mevkisi, Kuzgeçe Kümesi mevkisi, Hamisler Kümesi mevkisi, Demirlik Kümesi mevkisi, Balinkaşı Kümesi mevkisi, Hayvalık Kümesi mevkisi, Yeni Kümesi mevkisi ve Mandal Kümesi mevkisinde 09.00-14.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.