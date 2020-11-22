Cumartesi Annesi Zeycan Yedigöl yaşamını yitirdi

Gözaltında kaybedilen oğlu Nurettin Yedigöl’ü 39 yıldır arayan Cumartesi Annesi Zeycan Yedigöl, önceki gün hayatını kaybetti.

Birgün'de yer alan habere göre, 98 yaşındaki Zeycan Yedigöl’ün için dün İstanbul Bağcılar Cemevi’nde tören düzenlendi. Törene Yedigöl’ün ailesi ile kayıp yakınları ve Cumartesi Anneleri katıldı. Yedigöl’ün ölümünün ardından Cumartesi Anneleri tarafından yapılan açıklamada, ‘’Rahat uyu Zeycan Annemiz, senin Nurettin'e ulaşma ve adalet ısrarın bize emanet. Unutmadın, unutmayacağız. Affetmedin, affetmeyeceğiz. Vazgeçmedin, vazgeçmeyeceğiz’’ dendi.

10 Nisan 1981’de İstanbul’da gözaltına alınan Nurettin Yedigöl’ün annesi Zeycan Yedigöl, oğlunu 39 yıldır arıyordu. Ayrıca Zeycan Yedigöl, 2011’de dönemin Başbakanı Erdoğan ile görüşen Cumartesi Anneleri’nin arasındaydı.