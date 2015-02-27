'Cumartesi Annesi' Kiraz Şahin, kayıp eşini bulamadan kansere yenik düştü

Cumartesi Anneleri’nden, 1996 yılında kaybedilen Beyoğlu Belediyesi temizlik işçisi İsmail Şahin’in eşi Kiraz Şahin, henüz 40 yaşındayken mide kanserine yenik düştü.

Kiraz Şahin, 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen Cumartesi Anneleri heyeti içinde de yer alıyordu. Bu görüşme sırasında Şahin, eşi kaybedildiği günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Erdoğan olduğunu hatırlatarak, “İsmail Şahin’in akıbetinin açıklanması, sizin de sorumluluğunuzdur” demişti. İki çocuk annesi Şahin, bugün Sarıgazi Cemevi’ndeki cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yayımlanan haberine göre, Beyoğlu Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan 36 yaşındaki İsmail Şahin, 18 Ocak 1996 günü saat 06.30 da iki belediye çalışanı ile birlikte görev yaptığı 34 ATZ 59 plakalı temizlik aracında iş başı yapmıştı. Temizliğe İstiklal Caddesi ile başlayan araç 11. nokta olan Mimar Sinan Üniversitesi’ne geldiğinde iş arkadaşları İsmail Şahin’in elindeki süpürgesiyle birlikte ortadan kaybolduğunu söylemişti. Şahin Ailesi sürekli ağlayan bu kişilerin çelişkili bilgiler verdiklerini ve konuşmaktan korktuklarını fark etmişti. Aile Beyoğlu Belediyesi’ne başvurarak, Şahin’in mesai saatleri içerisinde kaybolduğunu ve bundan işveren olarak sorumlu olduklarını söyleyerek olayı araştırmalarını istemişti. Tüm başvurularına rağmen dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıRecep Tayyip Erdoğan aile ile görüşmemişti. Aynı günlerde İsmail Şahin’in dört yaşındaki kızı Sibel, annesine babasını televizyonda polislerle gördüğünü söylemişti. Kiraz Şahin, 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumartesi Anneleri buluşmasına katılmıştı. Burada Erdoğan’a “Eşim sizin işçinizdi, mesai saatleri içinde kayboldu. İsmail Şahin’in akıbetinin açıklanması sizin de sorumluluğunuzdur” demişti. Ancak İsmail Şahin’in akıbeti hakkında hiçbir bilgi edinilememişti.

Kiraz Şahin, katıldığı Cumartesi Anneleri etkinliğinde şunları söylemişti: “Eşim İsmail Şahin kaybolduğunda 20 yaşındaydım. 4 yaşındaki kızım ve 1,5 yaşındaki oğlumla Galatasaray ’a sığındım, 19 yıldır eşimden bir haber almak umuduyla Galatasaray’ı kendime vatan ettim. Çocuklarım burada büyüdü, torunum buraya doğdu, ben burada yaşlandım. Devletin en tepesindeki kişiye bile ulaştım, derdimi anlattım; ama sonuç alamadım. Devleti yönetenlerin, savcıların, Beyoğlu Belediye Başkanlarının vicdanındaki kabuğu kıramadım. Ama vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim akıbetine ömrümü adadığım eşim İsmail Şahin’den bir haber alıncaya kadar bu işin peşini bırakmayacağım.”

Mide kanserine yakalanan Kiraz Şahin, kırk yaşında hayata veda etti. Şahin, bugün saat 16’da Sarıgazi Cemevi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.