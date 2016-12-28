Cumartesi Annesi Fatma Morsümbül, oğluna hasret ayrıldı dünyadan...

Bingöl’de 18 Eylül 1980’de gözaltına alınarak kaybedilen lise öğrencisi 19 yaşındaki oğlu Hüseyin Morsümbül’ü bulabilmek umuduyla yıllardır mücadele yürüten Cumartesi Anneleri’nden Fatma Morsümbül (72) çocuğuna ulaşamadan önceki gece yaşamını yitirdi. Morsümbül, köyünde toprağa verildi. Morsümbül son mektubunda, “Evlat acısını biliyorum. Bu acıyı başka anneler yaşamasın diye barış istiyorum” demişti.

Hüseyin Morsümbül, 12 Eylül askeri darbesinden 6 gün sonra Bingöl’de evine yapılan operasyonla gözaltına alındı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. O günden bu yana çocuğunu arayan Cumartesi Anneleri’nden Fatma Morsümbül, geçen hafta kalp krizi geçirerek Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Morsümbül, önceki akşam yaşamını yitirdi.

Morsümbül’ün cenazesi hastaneden alınarak yüzlerce araçlık konvoy eşliğinde Bingöl merkeze bağlı Gözeler köyüne getirildi. Cenaze törenine Morsümbül ailesi ve yakınlarıyla köy sakinlerinin yanı sıra HDP ve DBP yöneticileri de katıldı.

İHD İstanbul Şubesi ve Cumartesi Anneleri de törene kırmızı çelenk gönderdi. Morsümbül’ün kızı Fadime Morsümbül, mezar başında ağıt yakarak, annesinin kardeşinin kemiklerini bulamadan gittiğini söyledi.