Cumartesi Anneleri'ne 709. haftada da polis engeli: Kendi ayıbınızı çekiyorsunuz

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için her hafta Taksim Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri'nin, 709. haftada da Galatasaray'a çıkışları engellendi. Cumartesi Anneleri bu hafta Hüseyin Toraman'ı sordu. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi önünde toplanan Cumartesi Annelri, "Cezasızlık sonlandırılsın" dedi.

Eyleme HDP Milletvekili Zeynel Özen, ESP İl Başkanı Pınar Türk, ESP MYK Üyeleri Suat Çorlu ve Şahin Tümüklü, SKM İl Sözcüsü Ezgi Bahçeci de katıldı.

Açıklama başlamadan gözaltında kaybedilen Murat Yıldız’ın annesi Hanife Yıldız polisin görüntü almasına tepki gösterdi. Anne Yıldız, “Siz kendi ayıbınızı çekiyorsunuz. Saraylara sığmayanlar, bizi buraya sığdırmaya çalışıyor” dedi.

"Hüseyin, eşinin gözü önünde kaçırıldı"

Eylemde bu hafta Hüseyin Toraman’ın akıbetini soruldu. Basın açıklamasını okuyan kayıp yakını İkbal Eren, ‘devletlerin yaşam hakkını korumakla yükümlü olduğunu’ vurguladı. Türkiye’de ise yüzlerce gözaltında kayıp olduğunu anımsatan Eren, Galatasaray’a çıkmalarının engellenmesinin suç olduğunu kaydetti. 24 yaşındaki Hüseyin Toraman hakkında, “1 Mayıs için bildiri hazırlama” suçlamasıyla arama kararı olduğunu aktaran Eren, “27 Ekim 1991 sabahı İstanbul/Kocamustafapaşa’daki evinin önünden silahlı, telsizli, sivil giyimli kişiler tarafından 34 ATZ 56 plakalı Beyaz Toros’a zorla bindirilerek kaçırıldı. Olay mahallelinin, esnafların ve evin penceresindeki Hüseyin’in eşinin gözü önünde gerçekleşti” dedi.

Polisler duruma müdahale etmedi

Görgü tanıklarının polisi aradığını söyleyen Eren, “Tanıklardan bilgi alan polisler, bir esnafın işyeri telefonundan yaptıkları görüşmeler sonrasında olaya müdahale etmeden ayrıldı. Baba Ali Rıza Toraman, Çınar Karakolu’na giderek olaya neden müdahale etmediklerini sordu. Karakol amiri Hüseyin’in kaçırılmadığını, siyasi polisler tarafından gözaltına alındığını, bu nedenle müdahale edemediklerini söyledi. Baba Toraman karakol amirinin bu beyanını gizlice kaydetti” ifadelerini kullandı.

Eren şunları da söyledi:

“İstanbul Emniyet Müdürü Mehmet Ağar’la görüşen aileye Ağar: ‘Oğlunuz emniyettedir, merak etmeyin, evinize gidin’ dedi. Olaya müdahale etmeyen karakol amirinin, Hüseyin’i kaçıranların da polis olduğu yönündeki açıklamasını içeren ses kaydını İçişleri Bakanı İsmet Sezgin’e veren baba Ali Rıza Toraman’a Sezgin, ‘Gözaltında olduğuna ve sorgulandığına ilişkin bir husus yoktur’ dedi.”

Demirel: Oğlun cebimde mi çıkarayım

Oğlunun bulunması için dönemin Başbakan’ı Süleyman Demirel’le görüşen Hatice Toraman’a Demirel'in, “Oğlun cebimde mi ki çıkarıp vereyim” dediğini aktaran Eren, açılan soruşturmaların bir sonuca ulaşmadan “zamanaşımı süresi doldu” denilerek kapatıldığını aktardı. Hüseyin Toraman dosyasında cezasızlığın sonlandırılmasını isteyen Eren, Galatasaray’dan vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak konuşmasını tamamladı.