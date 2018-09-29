Cumartesi Anneleri'ne 705'inci haftada da yasak

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini öğrenmek için bir araya gelen Cumartesi Anneleri yine yasaklandı. Anneler ise Galatasaray Meydanı'ndan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Basın açıklaması yapan Besna Tosun "Dava dosyasında isimleri bulunan sanıkların cezalandırılmalarını istiyoruz" dedi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre İçişleri Bakanlığı ve Beyoğlu kaymakamlığı tarafından Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemleri yasaklanan Cumartesi Anneleri 705’nci haftada tekrar bir araya geldi. İHD İstanbul Şubesi’nin bulunduğu Çukurlu Çeşme Sokak’ta toplanan Cumartesi Anneleri 1993’te gözaltında kaybedilen Abdülmecit Baskın’ın akıbetini sormak istedi. Polisler yapılan eylemin ‘hukuksuz’ olduğunu söyleyerek açıklamayı yaptırmayacağını söyledi.

Basın mensuplarını da açıklamanın yapılacağı yerden uzaklaştıran polisler, Cumartesi Anneleri’ne dernek binası içinde açıklama yapabileceklerini, aksi takdirde müdahale edeceklerini söyledi.

Cumartesi Anneleri ise Galatasaray Meydanı'ndan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Bu sırada Cumartesi Anneleri’nden Besna Tosun basın açıklamasını okudu.

Tosun, “Anayasal hakkımızı kullanarak barışçıl toplanma ve basın açıklaması yaparak düşünce ve ifade özgürlüğümüzü kullanma hakkımız ihlal ediliyor” diyerek gözaltında kayıp edilen Baskın için açıklama yaptı:

“AİHS’in her türlü kötü muameleyi yasaklayan 3. maddesi Anayasanın 17. Maddesinde ve Türk Ceza Kanunu’un ilgili maddelerine aykırı bir biçimde sokakta işkenceye tabi tutuluyoruz. Gözaltında kaybedilişin 25. yılında Abdülmecit Baskın dosyasını kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. 41 yaşında 3 çocuk babası olan Abdülmecit Baskın, Ankara Altındağ Nüfus Müdürü’ydü. 2 Kasım 1993 yılında Ankara’da kendilerini polis tanıtan, polis yelekli telsizli bir ekip tarafından gözaltına alındı. 2 gün sonra cansız bedeni Ankara Gölbaşı mevkiinde bir köylü tarafından bulundu. Ailenin tüm başvuruları etkin bir soruşturma yapılmadan ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ kararıyla sonuçsuz bırakıldı. 26 Mart 2011 tarihinde özel hareket polisi Ayhan Çarkın’ın anlattıkları olay yeri tutanakları ile karşılaştırıldı. İfadeler ile yer gösterme tutanaklarının örtüştüğü savcılık dosyasına eklenmedi.”

‘ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ’

Tosun şöyle devam etti:”2011 yılında Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada bugüne kadar hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Abdülmecit Baskın’ın gözaltına alınışının 25. yılında adil bir yargılama sonucunda dava dosyasında isimleri bulunan sanıkların cezalandırılmalarını istiyoruz. Abdülmecit Baskın için tüm kayıplarımız için adalet istiyoruz. Kayıplarımızdan ve Galatasaray meydanından asla vazgeçmeyeceğiz.”