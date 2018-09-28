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Cumartesi Anneleri'nden 'Neue Wache' anıtını ziyaret edecek Erdoğan'a tepki: Unutmayacağız!

Cumartesi Anneleri'nin 700 haftadır düzenlendiği eylem yasaklanmıştı

28 Eylül 2018 16:51

Cumartesi Anneleri, Galatasaray Meydanı'ndaki 700. toplanmaları yasaklanarak polise müdahale yetkisi verilirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Berlin'deki 'Neue Wache' savaş ve diktatörlük kurbanları anıtına ziyaret düzenlemesine tepki gösterdi.

Cumartesi Anneleri, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

İstanbul’da gözaltında kaybedilen evlatlarını arayan Cumartesi Anneleri polis tarafından ağır biçimde darp edilirken, Erdoğan Berlin ziyareti sırasında Unter den Linden bulvarındaki oğlunun cansız bedenine sarılmış bir anneyi tasvir eden "Neue Wache” adlı, savaş ve diktatörlük kurbanları anıtını ziyaret edip çelenk bırakacakmış. UNUTMAYACAĞIZ!

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