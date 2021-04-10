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Cumartesi Anneleri: Nurettin Yedigöl için adalet istiyoruz

Sosyalist kimliği ile tanınan 26 yaşındaki Nurettin Yedigöl, 10 Nisan 1981 tarihinde gözaltına alındıktan sonra kayboldu

10 Nisan 2021 15:26

837 haftadır kayıp yakınları için adalet arayan Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilişinin 40. yılında Nurettin Yedigöl için adalet çağrısında bulundu.

Açıklamada  şöyle dendi: 

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