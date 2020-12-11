Cumartesi Anneleri | "Biz güçlü bir aileyiz; 700 haftadan sonra yasakladıkları Galatasaray’a mutlaka çıkacağız”

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga Podcast ortaklığında yayına hazırlanan Yasaksız Meydan’da İrem Afşin‘in konuğu olan Cumartesi Anneleri eylemcilerinden Avukat Eren Baskın, gözaltında kaybedilen babası Abdülmecit Baskın’ın hikayesinden şekillenen kendi hayat çizgisinde “Cumartesi Anneleri”nin yerini, 700. haftada barışçıl eylem hakları Galatasaray Meydanı’na çıkmalarıyla “yasaklandıktan“ sonra yaşananları, haklarında son açılan davaya bakış açılarını anlattı.

“Elbet bir gün yine babamın fotoğrafıyla Galatasaray’a çıkacağım. Dava açarak bize verdikleri gözdağı bir önem atfetmiyor, hatta bir şeref madalyası olarak göğsümüzde taşırız…” diyen Baskın, babası Abdülmecit Baskın’ın 1994’te gözaltında kaybıyla başlayan süreç içerisinde gelişen olayları anlattı.

Babasının davası sırasındaki hukuksuzlukları aktarırken “Yaklaşık 20 yıl boyunca hiçbir gelişme olmadı” diyen Av. Eren Baskın, davada Mehmet Ağar'ın da sanık olduğunu ve hiçbir zaman mahkemeye gelmediğini hatırlatarak "Türkiye Cumhuriyeti devletinin mahkemesi ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan ve daha öncesinde de yine cürüm istemek için silahlı örgüt kurma suçundan ceza almış bir insanı, mahkemeye getiremedi" dedi.

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