Cumartesi Anneleri'nden Plaza de Mayo Annesi Cobo için taziye mesajı: Mücadelesi mirasımızdır

Cumartesi Anneleri, Arjantin'de kızı ve tüm kaybedilenler için mücadele eden Plaza de Mayo Anneleri'nden Carmen Cobo için taziye mesajı paylaşırken, "45 yıl boyunca mücadelesinden vazgeçmedi" ifadesi kullanıldı.

Cumartesi Anneleri, Arjantin'de yakınlarını kaybedilenlerin yer aldığı Plaza de Mayo Anneleri'nin kurucularından Carmen Cobo için taziye mesajı yayınladı.

Cumartesi Anneleri'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Varlıklarıyla bize ilham olan Plaza de Mayo kurucu Anneleri'nden Carmen Cobo'yu kaybettiğimizi öğrenmenin derin acısını yaşıyoruz. 45 yıl boyunca kızı Inés ve Arjantin'de tüm zorla kaybedilenler için hakikat ve adalet mücadelesinden vazgeçmeyen Carmen Cobo'nun kararlı mücadelesi mirasımızdır."

Arjantin'de 1976 yılında yaşanan askeri darbenin ardından gözaltına alınan binlerce kişi kaybedildi.

Yakınlarının akıbetini soran aileler, başkent Buenos Aires'teki Mayıs Meydanı'nda (Plaza de Mayo) toplandı. Aileler, ilk olarak 1977 yılının Nisan ayında darbenin ardından devlet başkanı olan Genelkurmay Başkanı Rafael Videla'ya mektup vermek için Plaza de Mayo'da bir araya geldi.

İlk eylemleri polis saldırısıyla dağıtılan aileler, yıllarca süren mücadeleleriyle çok sayıda kişinin akıbetini ortaya çıkardı ve öldürülen yakınlarının askerlere verilen çocuklarını asıl aileleriyle buluşturdu.